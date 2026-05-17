Știați că în apropierea Castelului Corvinilor mai exista un turn de apărare ridicat în vremea lui Iancu de Hunedoara?

În anul 1823, pe Dealul Sânpetru, la aproximativ 182 de metri în linie dreaptă spre sud de Turnul Neboisa, exista un turn de apărare ridicat în vremea lui Iancu de Hunedoara, legat de castel printr-un zid defensiv.

În perioada lui Iancu de Hunedoara, sistemul de apărare al castelului a fost, cel mai probabil, extins prin construirea unei astfel de structuri. Aceasta era necesară datorită amplasării joase a castelului și poziției dominante a platoului de pe Dealul Sânpetru, de unde puteau fi supravegheate atât Valea Cernei, cât și valea pârâului Zlaști, notează Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Din păcate, până în anul 1884, atât turnul, cât și zidul de apărare erau deja distruse. Materialele din care au fost construite au fost folosite de localnici la ridicarea propriilor gospodării și construcții, precizează sursa citată.

Turnul Neboisa, construit de mercenarii sârbi, aflați în slujba lui Iancu de Hunedoara

Numele turnului Neboisa vine din limba sârbă și înseamnă „nu te teme”, fiind denumit astfel de mercenarii sârbi, aflați în slujba lui Iancu de Hunedoara, relatează gohunedoara.com.

Având rolul de a apăra latura vestică a Castelului Corvinilor, turnul propriu-zis, înalt de 15 metri, este alcătuit din cinci niveluri de apărare, prevăzute cu deschideri pentru arme de foc.

Legătura cu castelul este asigurată prin intermediul unei galerii suspendate, lungă de peste 33 m și lată de 2,4 metri, galerie ce se sprijină pe nouă stâlpi masivi, realizați din calcar dolomitic și plasați la o distanță de patru metri unul de celălalt. Înaltă de 15 metri, galeria păstrează în capătul dinspre castel podul mobil ce putea fi ridicat în ambele direcții, în funcție de necesități.

Foto sus: Castelul Corvinilor, desen de epocă (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Mai multe pentru tine...