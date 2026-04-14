Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Cercetări arheologice în apropierea Castelului Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Noi descoperiri arheologice în apropierea Castelului Corvinilor

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 14 aprilie 2026

Cercetările arheologice desfășurate în această perioadă în apropierea Castelului Corvinilor au condus la descoperirea unor obiecte din prima epocă a fierului.

„Hunedoara, și în special zona din jurul Castelului Corvinilor, este una bogată în descoperiri arheologice, fiind intens locuită încă din Paleolitic. Cercetările arheologice în curs de desfășurare, ca urmare a etapei a doua de restaurare a castelului, ca urmare a unui proiect accesat de Primăria Hunedoara prin PNRR, au scos la lumină contexte arheologice și obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt). În imagine (foto sus – n.r.), vas din prima epocă a fierului”, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor
Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor

O primă etapă de restaurare s-a realizat ajutorul unui proiect în valoare de 5 milioane de euro, câstigat de Primăria Hunedoara și derulat cu sprijinul ADR Vest, prin POR 2014 – 2020, iar o a doua etapă este acum în derulare – grație unui proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin PNRR.

Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor
Foto: © Muzeul Castelul Corvinilor
