Noi descoperiri arheologice în apropierea Castelului Corvinilor

Cercetările arheologice desfășurate în această perioadă în apropierea Castelului Corvinilor au condus la descoperirea unor obiecte din prima epocă a fierului.

„Hunedoara, și în special zona din jurul Castelului Corvinilor, este una bogată în descoperiri arheologice, fiind intens locuită încă din Paleolitic. Cercetările arheologice în curs de desfășurare, ca urmare a etapei a doua de restaurare a castelului, ca urmare a unui proiect accesat de Primăria Hunedoara prin PNRR, au scos la lumină contexte arheologice și obiecte din prima epocă a fierului (Hallstatt). În imagine (foto sus – n.r.), vas din prima epocă a fierului”, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

O primă etapă de restaurare s-a realizat ajutorul unui proiect în valoare de 5 milioane de euro, câstigat de Primăria Hunedoara și derulat cu sprijinul ADR Vest, prin POR 2014 – 2020, iar o a doua etapă este acum în derulare – grație unui proiect în valoare de 6,6 milioane de euro, cofinanţat prin PNRR.

Mai multe pentru tine...