Noi descoperiri de excepție ale arheologilor din Argeș în situl de la Valea Stânii

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 28 mai 2026

Muzeul Județean Argeș anunță noi descoperiri arheologice de excepție în situl de la Valea Stânii (comuna Țițești), printre care se numără și un un mormânt tumular de incinerație aparținând unei necropole tracice de la finalul primei epoci a fierului.

Cercetările arheologice desfășurate în luna mai au avut un caracter preventiv, în contextul dezvoltării unor proiecte constructive în cuprinsul sitului pe care muzeul în investighează de peste un deceniu. Pe loturi ce vor fi ocupate de noi construcții (locuințe, împrejmuiri, rețea utilități) au fost cercetate complexe arheologice din toate epocile atestate în acest sit reprezentativ al județului Argeș: epoca bronzului (locuință, gropi de provizii, gropi menajere), prima epocă a fierului (morminte de incinerație), epoca romană (o locuință cu amenajare pentru foc) și epoca medievală (o groapă de extragere a lutului), informează Muzeul Județean Argeș.

Dintre toate acestea, cel mai spectaculos s-a dovedit un mormânt tumular de incinerație aparținând unei necropole tracice de la finalul primei epoci a fierului (sec. VII-V a.Chr.). Sub mantaua cu un diametru de circa 8 m, alcătuită din bolovani de râu așezați pe mai multe straturi suprapuse și parțial afectată de o împrejmuire recentă, s-a găsit o înmormântare dublă, cu inventar funerar deosebit: arme (cuțit de luptă, vârf de lance), podoabe (fibule, brățară, pandantive, mărgele), piese de harnașament și ustensile (zăbală, cuțitaș) și foarte multă ceramică.

În apropiere, tot sub mantaua de piatră, se afla o înmormântare simbolică de cal, unde erau depuse câteva fragmente de oase calcinate și piese de harnașament (zăbală și ornamente de căpăstru).

O groapă de la marginea nordică a tumulului conținea multe oase calcinate, probabil de animale și fragmente de lemn ars (ofrande pentru defuncți sau resturile ospățului funerar). Datarea preliminară a mormântului corespunde finalului sec. VI a.Chr., o epocă în care geții își fac intrarea în istorie prin atestarea lor de către Herodot.

Conform sursei citate, acesta este cel de-al 32-lea tumul cercetat în această necropolă de incinerație, sit funerar deosebit de expresiv pentru finalul preistoriei în zona noastră, și care a fost investigat sistematic de Muzeul Județean Argeș începând cu anul 2014, beneficiind de-a lungul vremii inclusiv de finanțări consistente din partea Ministerului Culturii.

Se estimează o reluare a cercetărilor de teren aici în luna iunie, în timp de materialele arheologice descoperite sunt supuse procedurilor de restaurare și conservare, precum și unui set complex de analize interdisciplinare (antropologice, arheozoologice, metalografice, datări radiocarbon etc.), în perspectiva publicării exhaustive și a îmbogățirii expoziției permanente a muzeului.

La cercetări au participat: arheologii dr. Dragoș Măndescu (responsabil științific, vicepreședinte al Comisiei Naționale de Arheologie și membru al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor), dr. Ion Dumitrescu și dr. Ioan Andi Pițigoi, fotograful Dan Răcășanu, restauratorii dr. Ancuța Pungoi și Cristi Deliu.

