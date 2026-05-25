Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa

Peste 20 de baze ale unor statui votive au fost descoperite de arheologi în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa, anunță autoritățile din Cipru.

Sanctuarul rural dedicat lui Apollo din Frangissa, aflat în centrul insulei Cipru, în zona Pera Oreinis, a fost descoperit în anul 1985 și a mai fost cercetat de patru ori până acum, însă a cincea campanie modernă de săpături a produs, probabil, cele mai spectaculoase rezultate de până acum, conform unui comunicat al Departamentului pentru Antichități al Ministerului Adjunct al Culturii din Cipru.

Conform sursei citate, sanctuarul rural dedicat lui Apollo a făcut deja obiectul unei scurte campanii de săpături în 1885, sub conducerea arheologului Max Ohnefalsch-Richter. Totuși, în afară de câteva note succinte, lucrările sale nu au fost niciodată publicate sau continuate, iar amplasamentul sanctuarului a fost uitat.

Abia prin noile cercetări de teren sanctuarul a putut fi relocalizat, iar vechile săpături au fost redeschise și documentate conform standardelor moderne, în timp ce cercetările asupra zonelor neexcavate anterior au fost extinse.

La momentul identificării sale inițiale, în 1885, sanctuarul se remarca prin densitatea mare a descoperirilor – bazele statuilor votive erau amplasate una lângă alta. Totuși, când situl a fost astupat la loc, aceste baze au fost în mare parte îndepărtate de Ohnefalsch-Richter și ulterior utilizate pentru umplerea zonei.

Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)

„Acest fapt face ca descoperirea din 2025 a peste 20 de baze încă aflate în pozițiile lor originale – pe care Ohnefalsch-Richter probabil nu le-a văzut – să fie cu atât mai remarcabilă. Unele dintre baze păstrau încă picioarele statuilor votive care fuseseră așezate pe ele. Pe lângă calcar, au fost descoperite și picioare din teracotă. Aceasta reprezintă prima dovadă descoperită vreodată în Cipru că figurinele din teracotă nu erau doar așezate direct pe sol sau în nișe săpate în stâncă, ci primeau și propriile baze din calcar”, informează comunicatul citat.

Bazele recent descoperite nu sunt doar amplasate foarte aproape una de alta, ci în unele cazuri sunt chiar suprapuse, însă întotdeauna într-un mod care permitea ca ambele figuri să rămână vizibile.

„Acest lucru ne permite, pentru prima dată, să urmărim acumularea treptată a ofrandelor votive în sanctuar. În plus, pe baza succesiunii stratigrafice atent observate în timpul noilor săpături, se poate demonstra acum că aceste baze au fost acoperite cu un strat de nivelare încă din Antichitate. Zona a fost nivelată, iar apoi a fost instalat un strat complet nou de baze – acestea sunt bazele excavate de Ohnefalsch-Richter și din care noile săpături au găsit peste 100 de fragmente în umplutura vechii excavații. Întrebarea dacă această reorganizare a sanctuarului – probabil spre sfârșitul perioadei arhaice – a fost rezultatul unei distrugeri, așa cum sugerează câteva indicii, sau doar consecința lipsei de spațiu, va reprezenta punctul central al campaniilor viitoare”, precizează sursa citată.

Prin descoperirea bazelor in situ și a fragmentelor de statui asociate, datând din perioada arhaică (750-490 î.Hr.), faza arhaică a sanctuarului – cunoscută anterior doar din fragmente disparate de sculpturi – poate fi acum confirmată pentru prima dată prin dovezi arheologice.

Mai mult, în timpul acestei campanii au fost identificate pentru prima dată, de la începutul săpăturilor moderne, straturi nederanjate conținând ceramică arhaică, adăugând astfel o nouă profunzime istorică întregului sanctuar.

