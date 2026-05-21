Prieten sau dăunător? Legătura străveche dintre oameni și porumbei

Analiza oaselor de porumbei descoperite la situl din Epoca Târzie a Bronzului de la Hala Sultan Tekke, în Cipru, indică faptul că aceste păsări erau deja semi-domesticite încă din jurul anului 1400 î.Hr., împingând înapoi dovezile directe ale domesticirii porumbeilor cu aproape 1.000 de ani și contestând percepția asupra lor ca simple păsări urbane oportuniste și dăunătoare.

Porumbeii de stâncă sau porumbeii comuni (Columba livia) au o lungă istorie de coexistență cu oamenii, fiind crescuți ca animale de companie, pentru carne și îngrășământ și fiind asociați cu diverse credințe religioase. Cu toate acestea, originile domesticirii lor nu au fost niciodată explorate în detaliu.

„Știam că porumbeii trebuie să fi fost domesticiți undeva în Orientul Mijlociu sau în estul Mediteranei, în principal pe baza surselor scrise din Egipt, dar nu aveam nicio idee despre când sau cum s-a întâmplat acest lucru”, spune Anderson Carter de la Universitatea din Groningen, autorul principal al cercetării publicate în revista Antiquity.

Pentru a aborda această problemă, cercetătorii au studiat oase de păsări provenite din orașul-port Hala Sultan Tekke din perioada 1650–1150 î.Hr., folosind zooarheologia pentru a identifica exemplarele de Columba livia și analiza izotopică pentru a examina dieta acestora.

„Știam deja că un număr considerabil de porumbei fusese descoperit la Hala Sultan Tekke. Situl se află în centrul ariei originale de răspândire a porumbeilor în estul Mediteranei”, explică autoarea principală, profesoara asociată Canan Çakırlar.

Analiza izotopică a arătat că porumbeii de la Hala Sultan Tekke aveau o dietă aproape identică cu cea a oamenilor de acolo, sugerând că fie consumau hrană oferită de oameni, fie trăiau în imediata apropiere a acestora.

„În oricare dintre cazuri, acest lucru înseamnă foarte probabil că erau domesticiți sau în curs de domesticire”, spune dr. Çakırlar.

Important este faptul că cele mai vechi dovezi directe ale porumbeilor domesticiți proveneau anterior dintr-un sit din Grecia elenistică, datat în jurul anilor 323–265 î.Hr. Prin urmare, aceste descoperiri împing originile domesticirii porumbeilor înapoi cu aproximativ 1.000 de ani.

Mai mult, multe dintre oasele de porumbei erau arse și îngropate împreună cu alte resturi animale arse în spații ritualice, sugerând că aceștia ar fi putut fi consumați în cadrul unor ospețe ritualice, o parte importantă a culturii cipriote din acea perioadă.

Per ansamblu, aceste descoperiri arată că, indiferent dacă erau crescuți pur și simplu pentru hrană sau aveau și un rol simbolic, porumbeii au făcut parte importantă din viața noastră timp de mii de ani.

Cercetătorii speră că aceste concluzii vor schimba modul în care privim porumbeii și ne vor încuraja să apreciem istoria noastră comună. Porumbeii nu au fost doar oportuniști urbani, ci au jucat un rol important în dezvoltarea noastră ca specie și, în Ciprul Epocii Bronzului, reprezentau o prezență semnificativă și constantă în viața de zi cu zi.

„Unul dintre cele mai interesante aspecte a fost să vedem reacțiile oamenilor la această cercetare. Oameni care înainte ignorau porumbeii de pe stradă își dau brusc seama că această pasăre are, de fapt, o istorie foarte interesantă. Acesta este scopul final: să schimbăm modul în care interacționăm cu această pasăre și cu alte specii animale și să începem să realizăm că povestea lor este și povestea noastră”, concluzionează Anderson.

Foto sus: Porumbei, mozaic roman din vila împăratului Hadrian de la Tivoli (Yann Forget / Musei Capitolini / Wikimedia Commons)

