Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Porumbei, mozaic roman din vila împăratului Hadrian de la Tivoli (Yann Forget / Musei Capitolini / Wikimedia Commons)

Prieten sau dăunător? Legătura străveche dintre oameni și porumbei

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 21 mai 2026

Analiza oaselor de porumbei descoperite la situl din Epoca Târzie a Bronzului de la Hala Sultan Tekke, în Cipru, indică faptul că aceste păsări erau deja semi-domesticite încă din jurul anului 1400 î.Hr., împingând înapoi dovezile directe ale domesticirii porumbeilor cu aproape 1.000 de ani și contestând percepția asupra lor ca simple păsări urbane oportuniste și dăunătoare.

Porumbeii de stâncă sau porumbeii comuni (Columba livia) au o lungă istorie de coexistență cu oamenii, fiind crescuți ca animale de companie, pentru carne și îngrășământ și fiind asociați cu diverse credințe religioase. Cu toate acestea, originile domesticirii lor nu au fost niciodată explorate în detaliu.

„Știam că porumbeii trebuie să fi fost domesticiți undeva în Orientul Mijlociu sau în estul Mediteranei, în principal pe baza surselor scrise din Egipt, dar nu aveam nicio idee despre când sau cum s-a întâmplat acest lucru”, spune Anderson Carter de la Universitatea din Groningen, autorul principal al cercetării publicate în revista Antiquity.

Columba livia, porumbelul de stâncă sau porumbelul comun (© Tanuj Handa / Pixabay)
Columba livia, porumbelul de stâncă sau porumbelul comun (© Tanuj Handa / Pixabay)

Pentru a aborda această problemă, cercetătorii au studiat oase de păsări provenite din orașul-port Hala Sultan Tekke din perioada 1650–1150 î.Hr., folosind zooarheologia pentru a identifica exemplarele de Columba livia și analiza izotopică pentru a examina dieta acestora.

„Știam deja că un număr considerabil de porumbei fusese descoperit la Hala Sultan Tekke. Situl se află în centrul ariei originale de răspândire a porumbeilor în estul Mediteranei”, explică autoarea principală, profesoara asociată Canan Çakırlar.

Analiza izotopică a arătat că porumbeii de la Hala Sultan Tekke aveau o dietă aproape identică cu cea a oamenilor de acolo, sugerând că fie consumau hrană oferită de oameni, fie trăiau în imediata apropiere a acestora.

„În oricare dintre cazuri, acest lucru înseamnă foarte probabil că erau domesticiți sau în curs de domesticire”, spune dr. Çakırlar.

Important este faptul că cele mai vechi dovezi directe ale porumbeilor domesticiți proveneau anterior dintr-un sit din Grecia elenistică, datat în jurul anilor 323–265 î.Hr. Prin urmare, aceste descoperiri împing originile domesticirii porumbeilor înapoi cu aproximativ 1.000 de ani.

Mai mult, multe dintre oasele de porumbei erau arse și îngropate împreună cu alte resturi animale arse în spații ritualice, sugerând că aceștia ar fi putut fi consumați în cadrul unor ospețe ritualice, o parte importantă a culturii cipriote din acea perioadă.

Per ansamblu, aceste descoperiri arată că, indiferent dacă erau crescuți pur și simplu pentru hrană sau aveau și un rol simbolic, porumbeii au făcut parte importantă din viața noastră timp de mii de ani.

Cercetătorii speră că aceste concluzii vor schimba modul în care privim porumbeii și ne vor încuraja să apreciem istoria noastră comună. Porumbeii nu au fost doar oportuniști urbani, ci au jucat un rol important în dezvoltarea noastră ca specie și, în Ciprul Epocii Bronzului, reprezentau o prezență semnificativă și constantă în viața de zi cu zi.

„Unul dintre cele mai interesante aspecte a fost să vedem reacțiile oamenilor la această cercetare. Oameni care înainte ignorau porumbeii de pe stradă își dau brusc seama că această pasăre are, de fapt, o istorie foarte interesantă. Acesta este scopul final: să schimbăm modul în care interacționăm cu această pasăre și cu alte specii animale și să începem să realizăm că povestea lor este și povestea noastră”, concluzionează Anderson.

Foto sus: Porumbei, mozaic roman din vila împăratului Hadrian de la Tivoli (Yann Forget / Musei Capitolini / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...
Pisica, de la zeitate în Egiptul Antic, la animal domestic jpeg
Pisica, de la zeitate în Egiptul Antic, la animal domestic
Câinii au fost domesticiți de oameni în urmă cu aproximativ 16.000 de ani (© University of Liverpool)
Când au devenit câinii „cei mai buni prieteni ai omului”?
Reconstituire din 2017 a călăreților din Botai (Kazahstan), în documentarul TV: „Equus – Povestea calului” (© Niobe Thompson, Handful of Films, Vancouver, Canada)
Unde au fost domesticiți primii cai: O istorie complexă, veche de 6.000 de ani
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
📁 Muzeele României
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
Ornamentul făcea parte din teaca unei săbii (© Terje Tveit, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger)
📁 Istorie Medievală Universală
Un ornament de aur vechi de 1.500 de ani, descoperit întâmplător de un excursionist
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
Un cercetător colectează material celular de pe un pergament (© Nash Dunn, NC State University)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Secrete ascunse de pergamentele istorice, dezvăluite de o metodă inovativă
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
Trusă medicală, cercetată de arheologi (© Pompeii - Parco Archeologico)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Trusă medicală descoperită la Pompeii, lângă o victimă a erupției Muntelui Vezuviu
Mei (© Arhivă Pixabay)
📁 Preistorie
„Superalimentul preistoric” cultivat de fermierii neolitici
Reconstituire din 2017 a călăreților din Botai (Kazahstan), în documentarul TV: „Equus – Povestea calului” (© Niobe Thompson, Handful of Films, Vancouver, Canada)
📁 Preistorie
Unde au fost domesticiți primii cai: O istorie complexă, veche de 6.000 de ani
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi