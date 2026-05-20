Secrete ascunse de pergamentele istorice, dezvăluite de o metodă inovativă

Cercetătorii au demonstrat o metodă nedistructivă de colectare a materialului celular din manuscrise istorice pe pergament, ceea ce le permite să efectueze analize genetice care oferă perspective noi asupra unor aspecte variind de la rutele comerciale până la practicile agricole de acum 1.300 de ani, fără a deteriora manuscrisele valoroase.

Pergamentul este realizat din piei de animale și este folosit de mii de ani în Europa, Orientul Mijlociu și anumite părți ale Africii pentru a crea o mare varietate de documente, de la acte juridice până la hărți.

„Deoarece sunt fabricate din piei de animale, din pergamente se pot extrage adesea informații genetice. Aceste informații genetice ne oferă, la rândul lor, o fereastră către trecut, răspunzând la întrebări precum când și unde a fost realizat un manuscris”, spune Tim Stinson, autorul principal al studiului și profesor asociat de limba engleză la Universitatea de Stat din Carolina de Nord (NC State), într-un comunicat al instituției de învățământ.

„Pentru că pergamentele sunt folosite de atât de mult timp și conțin adesea informații istorice detaliate, datele genetice pe care le includ pot oferi, de asemenea, indicii despre evoluția speciilor domestice de fermă, despre modul în care s-au dezvoltat rasele de-a lungul timpului, despre bolile animalelor și multe altele”, spune Matthew Breen, coautor al studiului și profesor distins de genetică oncologică comparativă la Colegiul de Medicină Veterinară al NC State.

„Acest studiu este deosebit de important deoarece una dintre cele mai mari provocări pentru acest domeniu emergent al analizei genetice a fost obținerea accesului la pergamente istorice, din cauza temerilor că prelevarea de mostre ar putea deteriora aceste artefacte cu valoare culturală. Munca noastră demonstrează că putem colecta probe fără a afecta pergamentele, ceea ce reprezintă un pas major înainte”, spune Stinson.

Pentru acest studiu, cercetătorii au folosit tehnica nedistructivă pentru a colecta mostre celulare din 91 de manuscrise păstrate la Biblioteca Rubenstein a Universității Duke. Manuscrisele proveneau din regiuni întinse de la Anglia până la Etiopia și au fost scrise între sfârșitul secolului al VIII-lea și începutul secolului al XX-lea.

Prelevarea nedistructivă presupune frecarea pergamentului cu o perie citologică, identică cu cea utilizată pentru testele Babeș-Papanicolau.

„Periile citologice pot fi utilizate uscate și sunt extrem de eficiente în colectarea materialului celular fără a afecta integritatea artefactului analizat”, spune Breen.

Cercetătorii extrag apoi materialul celular de pe perii și folosesc tehnologii de secvențiere genetică de ultimă generație, la nivel criminalistic, pentru a izola și amplifica secvențele genetice.

„Practic, folosim tehnologii de ultimă oră și tehnici moderne de analiză genetică pentru a obține informații noi și empirice despre practicile culturale și agricole istorice”, spune Stinson.

„Am demonstrat că putem extrage o cantitate uriașă de informații noi din aceste pergamente fără a le deteriora. Sperăm că acest lucru va inspira încredere organizațiilor responsabile de conservarea acestor documente istorice”, spune Breen.

Lucrarea, „Adventures in the Animal Archive: New Techniques for the Genetic Analysis of Parchment Manuscripts”, a fost publicată în revista Manuscript Studies.

Foto sus: Un cercetător colectează material celular de pe un pergament (© Nash Dunn, NC State University)

