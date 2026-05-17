Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)

Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 17 mai 2026

Descoperirea unui caiet medieval aproape intact în timpul unor săpături arheologice din orașul german Paderborn reprezintă un eveniment excepțional pentru arheologia europeană. 

Obiectul a fost găsit într-o latrină medievală, în cadrul lucrărilor pentru construirea noului sediu administrativ al orașului, sub supravegherea organizației arheologice Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Caietul, realizat din lemn, piele și ceară, datează din secolele XIII-XIV și s-a păstrat remarcabil de bine timp de aproximativ 700-800 de ani, informează La Brujula Verde.

Specialiștii consideră descoperirea unică în landul Renania de Nord-Westfalia, deoarece este singurul exemplar complet de acest tip găsit până acum în regiune.

Deși ideea poate părea surprinzătoare, latrinele medievale constituie adesea adevărate „capsule ale timpului” pentru arheologi, datorită condițiilor favorabile conservării materialelor organice. Umiditatea ridicată și lipsa oxigenului au împiedicat degradarea obiectului și au permis păstrarea scrisului incizat în stratul de ceară.

Caietul are dimensiuni reduse, aproximativ 10 x 7,5 centimetri, și conține zece pagini. Opt dintre acestea sunt acoperite cu ceară pe ambele fețe, iar primele și ultimele doar pe o singură parte. Paginile sunt protejate de o husă din piele decorată cu motive florale reprezentând crini, simbol medieval asociat purității, autorității regale și favorii divine. Ornamentația indică faptul că obiectul avea o valoare ridicată pentru proprietarul său.

Restauratoarea Susanne Bretzel a explicat că obiectul a fost adus la laborator acoperit de pământ umed și păstra încă mirosul specific mediului în care a stat secole întregi. În mod surprinzător, lemnul nu s-a deformat, iar paginile au rămas atât de bine lipite între ele încât murdăria nu a pătruns în interior. Astfel, scrisul este încă lizibil cu ochiul liber.

Textul este redactat în latină, ceea ce indică faptul că proprietarul făcea parte din elitele urbane educate ale epocii. Paleografii au stabilit că toate notițele au fost scrise de aceeași persoană, chiar dacă textul apare orientat diferit pe pagini, semn al unei utilizări cotidiene și spontane. Arheologul Sveva Gai presupune că obiectul ar fi aparținut unui negustor din Paderborn, care îl folosea pentru însemnări comerciale și reflecții personale.

Micul caiet datează din secolele al XIII-XIV © LWL-Archäologie für Westfalen / S. Brentführer)
Un aspect deosebit de important este faptul că tabletele de ceară păstrează nu doar ultimele texte scrise, ci și urmele unor notițe mai vechi care au fost șterse și reutilizate. Cercetătorii intenționează să utilizeze tehnici digitale de înaltă rezoluție pentru a separa straturile succesive de scriere și pentru a recupera toate informațiile păstrate în ceară. Transcrierea textului latin a început deja, însă specialiștii avertizează că procesul va fi dificil din cauza greșelilor de ortografie și a variantelor grafice medievale.

Contextul descoperirii confirmă statutul social ridicat al proprietarului. În aceeași latrină au fost găsite recipiente din lemn, ceramică medievală, fragmente textile și resturi de mătase fină, posibil reutilizate ca hârtie igienică. Zona în care a fost găsit caietul era locuită în Evul Mediu de membrii bogați ai patriciatului urban.

Procesul de restaurare și analiză este încă în desfășurare și poate dura până la un an. După finalizarea cercetărilor, caietul medieval va fi expus la Muzeul LWL din Kaiserpfalz, în Paderborn.

Foto sus: Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)

