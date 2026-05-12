Cum mirosea Roma antică? Adesea destul de urât

Vuietul mulțimii din arenă, agitația forumului roman, templele grandioase, armata romană în roșu cu scuturi și armuri strălucitoare... Când oamenii își imaginează Roma antică, se gândesc adesea la imaginile și sunetele ei. Știm însă mult mai puțin despre mirosurile Romei antice.

Desigur, nu putem călători înapoi în timp ca să aflăm mirosind direct. Dar textele literare, rămășițele fizice ale clădirilor, obiectele și dovezile de mediu (precum plantele și animalele) ne pot oferi indicii.

Așadar, cum ar fi putut mirosi Roma antică?

Sincer, adesea destul de urât

Când descrie mirosurile plantelor, autorul și naturalistul Pliniu cel Bătrân folosește cuvinte precum iucundus (plăcut), acutus (înțepător), vis (puternic) sau dilutus (slab).

Din păcate, acest limbaj nu este foarte evocator și nu ne transportă prea bine înapoi în timp.

Totuși, putem presupune destul de sigur că, în multe zone, Roma era probabil destul de murdară și urât mirositoare. Proprietarii de locuințe nu își conectau de obicei toaletele la sistemele de canalizare din marile orașe romane – poate de teama rozătoarelor sau a mirosurilor.

Canalizările romane erau mai degrabă niște sisteme de drenaj pentru apa de ploaie și serveau la eliminarea apei stagnante din spațiile publice.

Persoane specializate colectau fecalele pentru îngrășământ și urina pentru prelucrarea textilelor din latrinele publice și private și din gropile de reziduuri. Se foloseau și vase de noapte, care erau apoi golite în aceste gropi.

Acest sistem de eliminare a deșeurilor exista doar pentru cei care își permiteau să locuiască în case; mulți trăiau în spații mici, neamenajate, în apartamente slab mobilate sau chiar pe străzi.

Un miros comun în orașele romane provenea de la animale și de la deșeurile produse de acestea. Brutăriile romane foloseau frecvent mari mori din piatră vulcanică, puse în mișcare de catâri sau măgari. Apoi mai era și mirosul animalelor de povară și al vitelor aduse în oraș pentru sacrificare sau vânzare.

Marile „pietre de trecere” încă vizibile pe străzile din Pompei existau probabil pentru ca oamenii să poată traversa străzile evitând mizeria și excrementele care acopereau pavajul.

Eliminarea cadavrelor (atât animale, cât și umane) nu urma reguli stricte. În funcție de statutul social al persoanei decedate, trupurile puteau fi lăsate pur și simplu în aer liber, fără incinerare sau înmormântare.

Cadavrele, uneori în descompunere, erau o priveliște mai obișnuită în Roma antică decât ar fi astăzi.

Suetoniu, scriind în secolul I d.Hr., povestește celebrul episod în care un câine a adus o mână umană tăiată la masa împăratului Vespasian.

Deodorante și paste de dinți

Într-o lume lipsită de produsele parfumate moderne și de băile zilnice pentru majoritatea populației, așezările romane antice trebuie să fi mirosit puternic a transpirație.

Literatura clasică păstrează câteva rețete pentru pastă de dinți și chiar deodorante.

Totuși, multe dintre deodorante erau destinate utilizării orale (mestecate sau înghițite) pentru a împiedica mirosul neplăcut al axilelor.

Un astfel de remediu era preparat prin fierberea rădăcinii de anghinare în vin de bună calitate pentru a provoca urinarea (despre care se credea că elimină mirosurile din corp).

Băile romane probabil nu erau atât de igienice pe cât le par astăzi turiștilor. O mică baie publică putea găzdui între opt și doisprezece persoane.

Romanii aveau săpun, dar acesta nu era folosit frecvent pentru igiena personală. Era preferat uleiul de măsline (inclusiv cel parfumat), care era răzuit de pe piele cu ajutorul unui strigil (un instrument curbat din bronz).

Amestecul de ulei și piele moartă era apoi aruncat (poate chiar azvârlit pe pereți). Băile aveau sisteme de drenaj, dar cum uleiul și apa nu se amestecă, locurile acestea erau probabil destul de murdare și unsuroase.

Parfumuri aromate

Romanii aveau totuși parfumuri și tămâie.

Inventarea tehnicii suflării sticlei la sfârșitul secolului I î.Hr. (probabil în Ierusalimul aflat sub control roman) a făcut sticla mult mai accesibilă, iar sticluțele de parfum din sticlă sunt descoperiri arheologice comune.

Grăsimile animale și vegetale erau impregnate cu arome precum trandafir, scorțișoară, iris, tămâie și șofran și erau amestecate cu ingrediente medicinale și pigmenți.

Trandafirii din Paestum, în Campania (sudul Italiei), erau deosebit de apreciați, iar în forumul roman al orașului a fost chiar descoperit un atelier de parfumuri.

Puterea comercială a vastului Imperiu Roman permitea importul condimentelor din India și regiunile învecinate.

În centrul Romei existau depozite pentru păstrarea condimentelor precum piperul, scorțișoara și smirna.

Într-un articol recent din Oxford Journal of Archaeology, cercetătoarea Cecilie Brøns scrie că până și statuile antice puteau fi parfumate cu uleiuri aromate.

Sursele antice descriu rar mirosurile parfumurilor folosite pentru ungerea statuilor, dar inscripțiile din orașul grec Delos menționează în mod special un parfum pe bază de trandafir pentru acest scop (iar arheologii au identificat acolo și ateliere de parfumuri). Ceara de albine era probabil adăugată parfumurilor ca stabilizator.

Îmbunătățirea mirosului statuilor (în special ale zeilor și zeițelor) prin parfumuri și ghirlande era importantă pentru venerarea și cultul lor.

Un asalt olfactiv

Orașul antic mirosea probabil a deșeuri umane, fum de lemn, putrefacție și descompunere, carne incinerată, mâncare gătită, parfumuri și tămâie și multe altele.

Pentru omul modern, totul sună îngrozitor, dar se pare că romanii nu se plângeau prea mult de mirosurile orașului antic.

Poate că, așa cum a sugerat istoricul Neville Morley, pentru ei acestea erau mirosurile de acasă sau chiar mirosurile culmii civilizației.

Autor: Thomas J. Derrick, cercetător în domeniul sticlei antice și al culturii materialelor, Macquarie University

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus Familie romană (© PublicDomainPictures.net)

