Diversitatea primilor neanderthalieni din Europa, dezvăluită de fosile vechi de 250.000 de ani

Centrul Național de Cercetare a Evoluției Umane din Spania (CENIEH) a condus un studiu efectuat de o echipă internațională, care explorează evoluția complexă a neanderthalienilor în Europa.

Bazată pe analiza dinților fosilizați descoperiți la situl arheologic Payre, din sud-estul Franței, cercetarea oferă noi perspective asupra diversității și evoluției populațiilor de neanderthalieni în timpul Pleistocenului Mijlociu, acum aproximativ 250.000 de ani, informează un comunicat al CENIEH.

Studiul publicat în revista științifică Archaeological and Anthropological Sciences, la care au participat și instituții din Franța și Australia, a reexaminat nouă dinți fosilizați recuperați din diferite niveluri arheologice ale sitului, folosind tehnici avansate de imagistică și analize morfometrice.

„Combinând microtomografia computerizată (micro-CT), morfometria geometrică (o metodă cantitativă de analiză a formei și dimensiunii structurilor biologice sau a obiectelor – n.r) și analizele proporțiilor țesutului dentar, am putut investiga atât morfologia externă, cât și structura internă a dinților de la Payre cu un nivel de detaliu fără precedent”, a declarat, în comunicatul citat, Laura Martín-Francés Martín de la Fuente, autoarea principală a studiului.

Rezultatele indică faptul că evoluția neanderthalienilor a fost mult mai dinamică și mai diversă regional decât s-a crezut anterior, întărind dovezile tot mai numeroase că populațiile de neanderthalieni din Europa au fost puternic influențate de oscilațiile climatice din Pleistocenul Mijlociu (perioadă cuprinsă aproximativ între 780.000 și 124.000 de ani în urmă). Aceste schimbări de mediu au alterat în mod repetat peisajele și rutele de migrație, promovând atât izolarea, cât și interacțiunea dintre populații.

Diversitatea neanderthalienilor

Oamenii de știință au dezbătut mult timp dacă populațiile europene din așa-numita Stadiu Izotopic Marin 7 (MIS 7), o perioadă datând de acum aproximativ 240.000 până la 200.000 de ani, prezentau deja anatomia caracteristică neanderthalienilor „clasici” sau dacă mai păstrau trăsături moștenite de la grupuri umane anterioare.

Noul studiu arată că dinții de la Payre împărtășesc numeroase asemănări anatomice cu alte populații din Pleistocenul Mijlociu asociate cu linia neanderthaliană, inclusiv cu fosile de la Biache-Saint-Vaast și Montmaurin-La Niche din Franța, precum și cu cele din situl Sima de los Huesos de la Atapuerca din Spania. În același timp, cercetătorii au identificat o variabilitate internă notabilă chiar în cadrul eșantionului de la Payre.

„Această variabilitate este unul dintre cele mai interesante aspecte ale studiului. Mai degrabă decât un proces evolutiv simplu și liniar, cercetarea noastră sprijină ideea că evoluția neanderthaliană a fost modelată de populații structurate regional, care au fost fragmentate și, uneori, izolate pentru perioade lungi”, a explicat Martín-Francés.

Reexaminarea colecțiilor de fosile

Cercetătorii subliniază, de asemenea, importanța reexaminării fosilelor descoperite anterior folosind noi instrumente analitice. Tehnicile moderne de imagistică fac posibilă obținerea de informații mult mai detaliate despre joncțiunea smalț-dentină și structura dentară internă a dinților fosilizați, așa cum demonstrează fosilele de la Payre, care fuseseră deja studiate în trecut.

„Reexaminarea colecțiilor istorice este esențială. Multe fosile descoperite cu decenii în urmă au încă un potențial științific enorm, mai ales acum că noile tehnologii ne permit să le investigăm structura internă cu un detaliu extraordinar”, a adăugat Martín-Francés.

Acest studiu contribuie la un efort mai larg de a înțelege mai bine originile și diversificarea neanderthalienilor în Europa. În ultimul deceniu, progresele în paleoantropologie și cercetarea ADN-ului antic au transformat viziunea științifică asupra evoluției umane, dezvăluind că neanderthalienii nu au fost o populație omogenă, ci parte a unei rețele complexe de grupuri interconectate. Potrivit autorilor, fosilele de la Payre oferă o imagine valoroasă a acestui proces evolutiv în timpul unei perioade încă slab documentate a preistoriei europene.

Foto sus: Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)

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