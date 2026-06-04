Corpul lui Ötzi, Omul Ghețurilor, este acoperit de drojdii antice, iar oamenii de știință le-au folosit pentru a face pâine

Pielea și stomacul lui Ötzi, Omul Ghețurilor, sunt pline de drojdii care i-au colonizat rămășițele la scurt timp după uciderea sa, în urmă cu 5.300 de ani, iar un nou studiu arată că unele dintre acestea ar putea fi încă active.

Tulpinile de drojdie care îi acoperă corpul sunt adaptate la medii reci, provenind din ghețarii alpini care au reprezentat cândva habitatul lui Ötzi. Acest lucru înseamnă că sporii au continuat să colonizeze rămășițele sale mumificate, chiar și după ce acestea au fost depozitate într-o cameră frigorifică la minus 6 grade Celsius, după descoperirea sa în 1991. Cercetătorii și-au prezentat concluziile într-un studiu publicat în revista Microbiome.

În mod surprinzător, unele dintre aceste drojdii par să fie potrivite pentru coacerea pâinii. Testele preliminare au demonstrat potențialul lor pentru prepararea pâinii cu maia.

„A funcționat. Ca aluat, a fost foarte, foarte bun”, a declarat pentru Live Science autorul principal al studiului, Mohamed Sarhan, microbiolog la Institutul Eurac pentru Studiul Mumiilor din Italia.

Potrivit lui Sarhan, aceste drojdii ar putea fi cultivate în viitor de industriile de fermentație, de exemplu pentru producerea pâinii sau a berii.

Ötzi este acoperit și de microbi moderni, introduși fără intenție în timpul proceselor de conservare. Totuși, în prezent nu este clar dacă acești microbi și drojdiile antice afectează conservarea rămășițelor sale. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a clarifica acest aspect, a spus Sarhan.

Microbiomul Omului Ghețurilor

Cercetările asupra rămășițelor mumificate în mod natural ale lui Ötzi continuă încă de la descoperirea sa de către doi turiști germani în Alpii Ötztal din Italia, în septembrie 1991. Ötzi avea aproximativ 1,6 metri înălțime și se afla în jurul vârstei de 40 de ani când a murit, cel mai probabil în urma unei crime. Analiza conținutului stomacului său a arătat că mâncase capră ibex, cerb roșu și grâu cu puțin timp înainte de moarte.

În studii anterioare, oamenii de știință au identificat anumite aspecte ale microbiomului din gura și intestinele lui Ötzi, inclusiv microbi intestinali întâlniți astăzi mai ales în comunități precum vânătorii-culegători Hadza din Tanzania și populațiile care trăiesc în pădurile tropicale din nord-estul Madagascarului. Cu toate acestea, până acum niciun studiu nu investigase dacă vreun microorganism era capabil să se dezvolte în condițiile actuale de depozitare.

Astfel, în 2019, Sarhan și colegii săi au început să studieze probe recoltate de pe suprafața și din interiorul corpului lui Ötzi, precum și mostre de apă, sol din locul descoperirii și probe din mediul imediat de depozitare. Echipa a reconstituit apoi materialul genetic pentru a identifica microorganismele prezente.

Microbiomul intestinal al lui Ötzi s-a dovedit a fi foarte diferit de cel al pielii sale, care a fost „modelat direct și predominant” de tehnicile de conservare utilizate de-a lungul timpului, au scris autorii studiului.

În mod neașteptat, cercetătorii au reușit să cultive patru tipuri de drojdii adaptate la frig din probe prelevate de pe pielea lui Ötzi și din apa rezultată în urma decongelării țesuturilor sale interne. Dovezile de deteriorare a ADN-ului antic din aceste drojdii indică faptul că ele fie au rămas inactive timp de 5.300 de ani, fie sunt descendente ale primelor drojdii care au colonizat corpul.

Compararea probelor de piele din 2019 cu cele recoltate în 2010 a arătat că o tulpină de drojdie — Glaciozyma, iubitoare de frig — devenise dominantă între timp. Acest lucru indică faptul că drojdia Glaciozyma, provenită din mediul glaciar, s-a multiplicat lent, dar continuu.

„Aceste drojdii l-au însoțit pe Ötzi în lunga sa călătorie de-a lungul mileniilor”, a declarat Frank Maixner, coautor al studiului și director al Institutului Eurac pentru Studiul Mumiilor. Omul Ghețurilor „nu este o relicvă statică, ci un sistem biologic dinamic”.

Acest studiu oferă o perspectivă rară asupra microbiomului intestinal din Epoca Cuprului, însă Sarhan a subliniat că Ötzi nu este neapărat reprezentativ pentru toți oamenii acelei perioade. Mai degrabă, este doar „o imagine de moment a unui singur individ”, a spus el.

Foto sus: O reconstituire a lui Ötzi, Omul Ghețurilor, expusă la South Tyrol Museum of Archaeology (© iceman.it )

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