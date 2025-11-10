Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg

Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 10 noiembrie 2025

Două goluri detectate pe latura estică a Piramidei lui Menkaure, aflată pe platoul Giza din Egipt, ar putea reprezenta o a doua intrare ascunsă în piramidă, potrivit unui nou studiu.

Piramida a fost construită în timpul domniei faraonului Menkaure (circa 2490–2472 î.Hr.). Este ultima și cea mai mică dintre cele trei piramide ridicate pe platoul Giza și avea inițial o înălțime de aproximativ 65 de metri (213 picioare). Intrarea principală a piramidei se află pe fața nordică, relatează Live Science.

Pe partea estică a piramidei există o zonă de blocuri lustruite care i-a nedumerit de multă vreme pe cercetători.

„Pietrele sunt remarcabil de lustruite pe o zonă de aproximativ patru metri înălțime și șase metri lățime. Astfel de pietre netede se găsesc în prezent doar la ceea ce este considerată singura intrare a piramidei, pe partea de nord”, au declarat cercetătorii care au realizat noua descoperire.

Cu alte cuvinte, este curios faptul că piramida are pietre lustruite, dar aparent nu are o ușă pe latura estică.

În 2019, cercetătorul independent Stijn van den Hoven a publicat un articol pe Academia.edu, sugerând că o altă intrare în piramida lui Menkaure s-ar putea afla în spatele acelor blocuri lustruite.

Cercetătorii a decis să testeze ipoteza lui van den Hoven, iar în ultimii trei ani a efectuat teste de rezistivitate electrică (care măsoară rezistența la curenți electrici), radar de penetrare a solului (care utilizează unde radio pentru a examina structurile subterane) și teste ultrasonice (care folosesc unde sonore pentru a analiza structura) pe fața estică a piramidei.

Folosind aceste trei metode, cercetătorii au detectat două goluri, unul fiind la aproximativ 1,4 metri în spatele fațadei estice, iar celălalt la circa 1,13 metri.

Deși rezultatele susțin posibilitatea existenței unei a doua intrări, este nevoie de mai multe teste pentru a obține date suplimentare despre aceste anomalii, au scris cercetătorii în concluziile lor, publicate în ediția din octombrie a revistei NDT & E International.

Foto sus: Piramida lui Menkaure (© Wikimedia Commons)

