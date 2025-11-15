Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)

Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Într-o zi friguroasă de decembrie, în Sankt Petersburg, tânărul Fyodor Dostoevsky se afla legat la ochi în fața unui pluton de execuție. 

Scriitorul a fost arestat la 23 aprilie 1849 pentru implicarea sa în cercul Petrașevski, un grup de intelectuali care susțineau idei liberale și socialiste considerate subversive de autoritățile țariste de la acea vreme. Mai exact, el a fost acuzat că a criticat forțele armate, că deținea o tiparniță ilegală folosită pentru a crea propagandă anti-guvernamentală, că era implicat într-un complot împotriva țarului Nicolae I și că denunțase Biserica Ortodoxă și autoritățile țariste, notează publicația Far Out Magazine.

Pentru aceste crime, țarul Nicolae I l-a condamnat pe Fyodor Dostoievski la moarte prin împușcare. Scriitorul s-a aflat față în față cu moartea la 22 decembrie 1849. Legat alături de alți membri ai cercului Petrașevski, s-a așezat în genunchi și a sărutat crucea, urmând obiceiurile de dinaintea execuției, înainte de a fi legat de un stâlp și legat la ochi, în așteptarea plutonului de execuție. Chiar când tensiunea ajunsese la apogeu, un mesager al țarului a sosit cu cu un ordin de suspendare a execuției. Ulterior, condamnații au fost condamnați la patru ani de muncă silnică într-un lagăr de din Siberia.

Trăirile lui Dostoievski din acea zi sunt imortalizate într-o scrisoare pe care i-a trimis-o fratelui său, Mihail, la doar câteva ore după execuția anulată.

„Renasc într-o altă formă”, a scris Dostoevsky.

Mai târziu, s-a aflat că țarul calculase această succesiune de evenimente dinainte, sperând să-i tortureze pe condamnați cu frica morții și apoi să le câștige recunoștința și respectul. Dostoievski a fost fără îndoială recunoscător pentru darul timpului.

„Când privesc înapoi spre trecut, mă gândesc cât timp a fost risipit, cât de mult s-a pierdut în eforturi greșite, erori și lene, în a trăi în mod greșit”, i-a scris lui Mihail, exprimând impactul acestei absurdități crude.

„Viața este un dar, viața este fericire, fiecare minut poate fi o eternitate de beatitudine”, a concluzionat el.

Fyodor Dostoevsky, în anul 1872. Portret de Vasili Perov (© Wikimedia Commons)
Fyodor Dostoevsky, în anul 1872. Portret de Vasili Perov (© Wikimedia Commons)

Din păcate, aceasta era departe de a fi sfârșitul suferinței lui Dostoievski. Timp de patru ani istovitori, el a îndurat greutățile cumplite ale unui lagăr de prizonieri siberian înainte de a intra în serviciul militar obligatoriu pentru alți șase ani. Spre deosebire de mulți dintre ceilalți deținuți, Dostoievski a supraviețuit, libertatea fiind în cele din urmă redobândită în 1854.

Dostoevsky avea să reflecte asupra acestei perioade de suferință în Amintiri din casa morților, un roman semi-autobiografic publicat în 1862.

Foto sus:  Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...
Căderea unei lumi: Rusia Romanovilor jpeg
Căderea unei lumi: Rusia Romanovilor
Cu literatura după gratii: mari scriitori străini şi români arestaţi jpeg
Cu literatura după gratii: mari scriitori străini şi români arestaţi
Dostoievski, boala si moartea jpeg
Dostoievski, boala si moartea
Muammar al-Gaddafi, în timpul vizitei lui Nicolae Ceaușescu în Libia, în februarie 1974 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 5/1974)
📁 Războiul Rece
Războiul nedeclarat al lui Ronald Reagan împotriva Libiei lui Muammar al-Gaddafi
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
📁 Biografii
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
733px tang dynasty 2 horses 1 rider jpg
📁 Istoria Orientului îndepărtat
Războiul Cailor Divini: când China antică i-a întâlnit pe grecii lui Alexandru cel Mare
Paradă sovietică la Chișinău, la 4 iulie 1940 (© Wikimedia Commons)
📁 Al Doilea Război Mondial
Invadarea Basarabiei şi Bucovinei în vara anului 1940
Ion Antonescu și Mișcarea Legionară
📁 Al Doilea Război Mondial
Umbrele verzi ale trecutului: Cine au fost legionarii, Garda de Fier, Zelea Codreanu şi Ion Antonescu
Omul de Neanderthal, reconstituire la Muzeul de Istorie Naturală din Viena (© Wolfgang Sauber / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Ce mâncau neanderthalienii?
Mozaicul Memento Mori descoperit la Pompeii (© Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Memento Mori: Istoria unui mozaic din Pompeii care precede erupția Muntelui Vezuviu
Războiul din Bosnia – cel mai sângeros capitol din dezintegrarea Iugoslaviei jpeg
📁 Istorie contemporană
Războiul din Bosnia – cel mai sângeros capitol din dezintegrarea Iugoslaviei
Fratele fostului dictator libian Muammar Gaddafi, mort la vânătoare în România jpeg
📁 Comunismul in România
Fratele fostului dictator libian Muammar Gaddafi, mort la vânătoare în România