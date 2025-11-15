Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky

Într-o zi friguroasă de decembrie, în Sankt Petersburg, tânărul Fyodor Dostoevsky se afla legat la ochi în fața unui pluton de execuție.

Scriitorul a fost arestat la 23 aprilie 1849 pentru implicarea sa în cercul Petrașevski, un grup de intelectuali care susțineau idei liberale și socialiste considerate subversive de autoritățile țariste de la acea vreme. Mai exact, el a fost acuzat că a criticat forțele armate, că deținea o tiparniță ilegală folosită pentru a crea propagandă anti-guvernamentală, că era implicat într-un complot împotriva țarului Nicolae I și că denunțase Biserica Ortodoxă și autoritățile țariste, notează publicația Far Out Magazine.

Pentru aceste crime, țarul Nicolae I l-a condamnat pe Fyodor Dostoievski la moarte prin împușcare. Scriitorul s-a aflat față în față cu moartea la 22 decembrie 1849. Legat alături de alți membri ai cercului Petrașevski, s-a așezat în genunchi și a sărutat crucea, urmând obiceiurile de dinaintea execuției, înainte de a fi legat de un stâlp și legat la ochi, în așteptarea plutonului de execuție. Chiar când tensiunea ajunsese la apogeu, un mesager al țarului a sosit cu cu un ordin de suspendare a execuției. Ulterior, condamnații au fost condamnați la patru ani de muncă silnică într-un lagăr de din Siberia.

Trăirile lui Dostoievski din acea zi sunt imortalizate într-o scrisoare pe care i-a trimis-o fratelui său, Mihail, la doar câteva ore după execuția anulată.

„Renasc într-o altă formă”, a scris Dostoevsky.

Mai târziu, s-a aflat că țarul calculase această succesiune de evenimente dinainte, sperând să-i tortureze pe condamnați cu frica morții și apoi să le câștige recunoștința și respectul. Dostoievski a fost fără îndoială recunoscător pentru darul timpului.

„Când privesc înapoi spre trecut, mă gândesc cât timp a fost risipit, cât de mult s-a pierdut în eforturi greșite, erori și lene, în a trăi în mod greșit”, i-a scris lui Mihail, exprimând impactul acestei absurdități crude.

„Viața este un dar, viața este fericire, fiecare minut poate fi o eternitate de beatitudine”, a concluzionat el.

Din păcate, aceasta era departe de a fi sfârșitul suferinței lui Dostoievski. Timp de patru ani istovitori, el a îndurat greutățile cumplite ale unui lagăr de prizonieri siberian înainte de a intra în serviciul militar obligatoriu pentru alți șase ani. Spre deosebire de mulți dintre ceilalți deținuți, Dostoievski a supraviețuit, libertatea fiind în cele din urmă redobândită în 1854.

Dostoevsky avea să reflecte asupra acestei perioade de suferință în Amintiri din casa morților, un roman semi-autobiografic publicat în 1862.

Foto sus: Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)

