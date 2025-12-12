Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)

Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?

📁 Dacia antică
Autor: Redacția

Fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia a fost construită în perioada războaielor dintre daci și romani.

„Zidul cu blocuri din calcar pe care îl vedem în prezent închide o suprafață de aproximativ 3 hectare, are o lungime totală de circa 670 de metri și a fost ridicat la începutul secolului al II-lea d.Hr. Lucrările de fortificare au fost probabil realizate de soldați ai legiunilor a IV-a Flavia Felix, a II-a Adiutrix și a VI-a Ferrata, toate atestate epigrafic în fosta capitală a Regatului Dacic”, scrie Administrația Sarmizegetusa Regia, pe pagina de Facebook a instituției.

Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)

Dimensiunile maxime ale fortificației antice de la Sarmizegetusa Regia sunt de circa 240 metri pe direcție longitudinală și de 155 metri pe direcție transversală, pe segmentul corespunzător direcției definite de Poarta de vest și Poarta de est. Accesul în interiorul fostei fortificații se face prin intermediul a trei deschideri, denumite Poarta de sud, Poarta de est și Poarta de vest, relatează adevarul.ro.

Urmărind traseul drumului antic, se presupune că Poarta de vest reprezenta accesul principal în fortificație, Poarta de est făcea legătura cu zona sacră, iar Poarta sudică avea un rol secundar. Zidurile fortificației au grosimea cuprinsă între trei și patru metri, iar înălțimea conservată nu depășește 1,2 metri.

Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)

Pe locul fortificaţiei dacice a fost reamanajată o fortificaţie romană pentru a fi baza pentru trupele auxiliare şi legionare. Totuşi, din cauza locaţiei foarte îndepărtate, incompatibilă cu strategia romană a spaţiilor deschise, la sfârşitul domniei lui Traian sau la începutul domniei lui Hadrian fortul este abandonat, iar rolul de control al regiunii a fost preluat cel mai probabil, de fortul auxiliar de la Buciumi, aflat la aproximativ 20 de kilometri.

Turiștii care ajung la Sarmizegetusa Regia intră pe Poarta de vest în incinta fortificației antice, înconjurată de zidurile puternice și umbrită de o pădure de fagi seculari. Apoi o părăsesc pe poarta de est, coborând prin dreptul drumului antic pavat, în incinta sacră a orașului antic.

