În luna august 2025, au început cercetările arheologice sistematice la Grădiștea de Munte - Sarmizegetusa Regia, sub egida Universității Babeș-Bolyai (UBB).

Săpăturile se desfășoară în zona centrală a așezării antice, pe una dintre terasele din componența sanctuarului, informează Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul UBB, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Demersul arheologic din acest an nu ar fi fost posibil fără sprijinul Facultății de Istorie și Filosofie, ai cărei studenți contribuie la descoperirea unor noi vestigii. Totodată, studenții participă la excursii tematice și la o serie de activități desfășurate în Baza Didactică, Arheologică și de Cercetări Interdisciplinare Hadrian Daicoviciu din Grădiștea de Munte, precizează sursa citată.

→ Imaginea 1/7: Cercetări arheologice sistematice la Grădiștea de Munte - Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Facultatea de Istorie si Filosofie UBB)

