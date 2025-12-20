Soldații romani care apăratu Zidul lui Hadrian, chinuiți de paraziți intestinali

Soldații romani care apărau Zidul lui Hadrian în Britania erau foarte familiarizați cu diareea și durerile de stomac, potrivit unui nou studiu care a găsit dovezi ale existenței a cel puțin trei tipuri diferite de paraziți intestinali în solul din apropierea unor toalete vechi de secole.

Descoperirea arată că sistemul digestiv al romanilor avea mult de suferit, în ciuda faptului că zidul dispunea, pentru acea vreme, de un sistem de canalizare de ultimă generație, informează Live Science.

Fortul auxiliar Vindolanda, situat în nordul Angliei, a fost ocupat de romani din secolul I până în secolul al IV-lea. Fortul se afla chiar la sud de Zidul lui Hadrian, care a fost ridicat în anul 122 d.Hr. pentru a proteja limita nordică a Imperiului Roman. Vindolanda este cunoscut pentru straturile sale de noroi lipsite de oxigen, care au contribuit la conservarea, timp de milenii, a materialelor perisabile precum tăblițele de scris, pantofii din piele și chiar ploșnițele.

Într-un studiu publicat în revista Parasitology, o echipă de cercetători a investigat solul conservat în conductele de drenaj ale latrinelor fortului din secolul al III-lea.

Cercetătorii au colectat 58 de probe de-a lungul canalului de scurgere al latrinei, unele dintre ele conținând oase de animale, mărgele romane și fragmente de ceramică. Apoi au trecut solul prin site foarte fine pentru a căuta ouă de viermi paraziți.

În probele din latrină, cercetătorii au descoperit ouă de limbrici (Ascaris lumbricoides) și de tricocefali (Trichuris trichiura). Atât limbricii, cât și tricocefali sunt paraziți microscopici care trăiesc în intestinele umane, provocând adesea dureri de stomac, febră și diaree. Acești paraziți fecal-orali sunt de obicei transmiși atunci când o persoană ingeră alimente neigienice sau pământ contaminat cu ouăle paraziților.

În plus, într-o probă, cercetătorii au detectat Giardia duodenalis, un parazit care infectează tot intestinul subțire și provoacă giardioză.

Prezența tuturor celor trei paraziți sugerează contaminarea cu fecale a surselor de apă sau hrană de la Vindolanda, au scris cercetătorii în studiu. Deși tricocefalii și limbricii au mai fost identificați anterior în Britania romană, aceasta este prima dovadă a existenței parazitului Giardia duodenalis.

„Siturile arheologice din Britania datând de dinaintea sosirii romanilor nu au fost testate sistematic pentru Giardia”, a declarat coautorul studiului, Piers Mitchell, paleoparazitolog la Universitatea din Cambridge, pentru Live Science, într-un e-mail, astfel că „rămâne necunoscut dacă acest parazit era prezent în Regatul Unit înainte de perioada romană”.

Totuși, Giardia reprezintă un indiciu important privind starea de sănătate a oamenilor care trăiau de-a lungul frontierei romane.

„Dintre cei trei paraziți pe care i-am găsit, Giardia este cel mai probabil să provoace probleme grave de sănătate”, a spus Mitchell.

În timp ce infecțiile pe termen scurt duc la diaree și deshidratare, efectele pe termen lung ale infecției cu giardia pot include sindromul de intestin iritabil, leziuni oculare, artrită, alergii și dureri musculare.

Deși soldaților romani nu le era permis din punct de vedere legal să se căsătorească, numeroase dovezi arheologice, inclusiv pantofi de copii conservați, indică faptul că bărbați, femei și copii trăiau cu toții la Vindolanda. Noile dovezi legate de paraziți pot indica o problemă majoră de sănătate pentru copiii soldaților.

„Diareea poate duce la deshidratare la toate grupele de vârstă, dar copiii mici sunt cei mai predispuși să moară din această cauză”, a spus Mitchell. „Infecțiile cronice la copii cu Giardia, limbrici sau tricocefali pot duce la întârzierea creșterii și la reducerea capacității intelectuale.”

Problemele gastrointestinale cauzate de paraziți erau probabil destul de frecvente în majoritatea zonelor Imperiului Roman, au notat cercetătorii în studiu, însă noua analiză nu arată exact câți oameni sufereau de aceste infecții.

Foto sus: B ăi și latrine de la Vindolanda, din secolul al III-lea (© Vindolanda Trust)

