Cum au ajuns romanii la Capătul Lumii

Fără a întrerupe lectura la Ghidul GoT, din care am reținut că se fac și nunți, firește de lux, ca în Game of Thrones, am lăsat serialul pentru a vedea Acvila Legiunii a IX-a, pe scurt Aquila. E un film pe Netflix despre aventura unui legionar în necunoscutul de dincolo de Zidul lui Hadrian, prototipul din realitate al Zidului din GoT.

M-am apucat de filmul ăsta în pregătirea călătoriei în Anglia, pentru a mă sui pe Zid. Era de așteptat ca noua călătorie să provoace o nouă preocupare și prin asta toate cele anterioare, inclusiv cea despre cartea lui Stelian Popescu, să treacă în plan secund, de unde nu se știe dacă vor mai reveni vreodată în prim plan.

Despre Zidul lui Hadrian am mai scris. Și am ținut să insist că în acest caz fascinant e să încerci stările de spirit ale unui roman venit de la Roma aici, unde, cum îi spun niște tipi lui Marcus Flavius Aquila, tînărul ofițer roman pornit împreună cu sclavul Esca, dintre triburile britanice, ca să descopere steagul Legiunii a IX-a, pierdute de taică-său într-o incursiune în Nord e Capătul Lumii.

Filmul a fost realizat în 2011, după un roman istoric de Duncan Kenworthy, „The Eagle of the Ninth”. Ca realizare și viziune pelicula e banală, în stilul filmelor americane despre eroi legendari, care înving mai ceva decît Făt-Frumos, și se însoară, în final, cu fata de la benzinărie și nu cu fata Împăratului Roș.

Eu însă mi-am amintit de el citind despre producțiile artistice dedicate Zidului. Mi-am amintit, pentru că l-am văzut totuși, fără interesul acut de acum. Sînt sigur că după călătorie, pentru care mă pregătesc mai ceva decît cum o făceau legionarii romani înainte de a o lua spre limesul dinspre Scoția.

Cu toate acestea, n-a stricat că l-am văzut din nou. Game of Thrones impresionează prin misterele Lumii de dincolo de Zid, mai la Nord de Nordul familiei Stark. Așa cum arată una dintre lucrările despre GoT, perspectiva noastră, a telespectatorilor, e cea lumii de dincoace de Zid, cunoscute. Zidul de 200 de metri a fost ridicat de Primii Oameni pentru a apăra Westeros de Sălbatici.

Zidul din GoT e păzit de Rondul de Noapte, identificat de cercetători drept un soi de Ordin al Templierilor. În serial cele mai puternice secvențe surprind pe oamenii din Lumea cunoscută privind de pe Zid, dincolo, în Lumea Umblătorilor Albi. Ca și Zidul din GoT, Zidul lui Hadrian, început de împărat în 122, după Christos, apără Lumea civilizată de sălbatici.

Care sălbatici își fac un scop al vieții din a trece dincoace de Zid. Acvila debutează cu două momente trase parcă la indigo după cele din GoT. Unul e cel în care Marcus Flavius Aquila, venit la comanda fortului tocmai de la Roma, privește în întunericul plin de mistere, de neliniști, de spaime, de dincolo de Zid. Altul e cel în care Sălbaticii iau cu asalt, prin surprindere Zidul, respinși cu greu de romani.

Ceva mai încolo dăm de un moment întîlnit și în Game of Thrones. În serial John Snow iese pe poartă mergînd într-o lume misterioasă. În film, Aquila și Esca ies pe o poartă a Zidului (prilej pentru realizatori de ne arăta Zidul lui Hadrian), spre stupefacția celor din fort, care le atrag atenția că aici e capătul Lumii.

Filmul invocă incursiuni ale patrulelor romane dincolo de Zid, prin nimic deosebite de aventurile cercetașilor din GoT. Pentru un eventual text dedicat Zidului va trebui să caut în cărțile despre GoT paginile dedicate Zidului lui Hadrian.