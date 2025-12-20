Descoperire surprinzătoare la Castelul Corvinilor: Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperiș
În timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică în care se afla un plic ce conținea două documente.
Muzeul Castelul Corvinilor redă traducerea documentelor pe pagina de Facebook a instituției.
Primul document redactat în limba maghiară:
„Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873
Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara
Piatsek Gyula conducător tehnic
Angyán György - şef de atelier/echipă
Hunedoara nov. 23 1873
Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara.
Cel care a ridicat schela." (Traducere text: Ioan Bodochi - muzeograf Muzeul Castelul Corvinilor)
Al doilea document redactat în limba germană:
„Realizat în anul 1873 de
Josef Böhm născut la Alba Regală
Franz Kappus născut în Timișoara
Paul Puschnig născut la Buda
Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [
scris?] de către
Franz Kappus mpr.
Paul Puschnig în Buda”
Pe verticală:
„Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acțiuni” (Traducere text: Liviu Cîmpeanu - cercetător - Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu)
Aceste lucrări fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro câştigat de Primăria Hunedoara.
Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată de pe suport și coborâtă la sol. „Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat și reamplasat pe aceeași poziție după ce-i va fi redată o înfățișare cât mai apropiată posibil de cea originală.
Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparținut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl.
Statuia, un cavaler în armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara. Statuia, din bronz, are o înălțime de aproximativ 2,50 m și o greutate de cca. 200 de kg.