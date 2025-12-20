Descoperire surprinzătoare la Castelul Corvinilor: Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperiș

În timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică în care se afla un plic ce conținea două documente.

Muzeul Castelul Corvinilor redă traducerea documentelor pe pagina de Facebook a instituției.

Primul document redactat în limba maghiară:

„Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873

Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara

Piatsek Gyula conducător tehnic

Angyán György - şef de atelier/echipă

Hunedoara nov. 23 1873

Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara.

Cel care a ridicat schela." (Traducere text: Ioan Bodochi - muzeograf Muzeul Castelul Corvinilor)

Al doilea document redactat în limba germană:

„Realizat în anul 1873 de

Josef Böhm născut la Alba Regală

Franz Kappus născut în Timișoara

Paul Puschnig născut la Buda

Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [

scris?] de către

Franz Kappus mpr.

Paul Puschnig în Buda”

Pe verticală:

„Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acțiuni” (Traducere text: Liviu Cîmpeanu - cercetător - Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu)

Aceste lucrări fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro câştigat de Primăria Hunedoara.

→ Imaginea 1/4: Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată de pe suport și coborâtă la sol. „Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat și reamplasat pe aceeași poziție după ce-i va fi redată o înfățișare cât mai apropiată posibil de cea originală.

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparținut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl.

Statuia, un cavaler în armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara. Statuia, din bronz, are o înălțime de aproximativ 2,50 m și o greutate de cca. 200 de kg.

