Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: Facebook / Muzeul Castelul Corvinilor

Descoperire surprinzătoare la Castelul Corvinilor: Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperiș

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 20 decembrie 2025

În timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică în care se afla un plic ce conținea două documente.

Muzeul Castelul Corvinilor redă traducerea documentelor pe pagina de Facebook a instituției.

Primul document redactat în limba maghiară:

Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873

Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara

Piatsek Gyula conducător tehnic

Angyán György - şef de atelier/echipă

Hunedoara nov. 23 1873

Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara.

Cel care a ridicat schela." (Traducere text: Ioan Bodochi - muzeograf Muzeul Castelul Corvinilor)

Al doilea document redactat în limba germană:

Realizat în anul 1873 de

Josef Böhm născut la Alba Regală

Franz Kappus născut în Timișoara

Paul Puschnig născut la Buda

Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziția Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [

scris?] de către

Franz Kappus mpr.

Paul Puschnig în Buda

Pe verticală:

„Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acțiuni” (Traducere text: Liviu Cîmpeanu - cercetător - Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu)

Aceste lucrări fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro câştigat de Primăria Hunedoara.

Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Imaginea 1/4: Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Documente ascunse sub talpa Cavalerului de pe acoperișul Turnului Buzdugan (© Muzeul Castelul Corvinilor)

Pentru prima dată după 152 de ani, statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost demontată de pe suport și coborâtă la sol. „Cavalerul în armură” urmează să fie restaurat și reamplasat pe aceeași poziție după ce-i va fi redată o înfățișare cât mai apropiată posibil de cea originală.

Ideea amplasării unui cavaler în armură pe Turnul Buzdugan i-a aparținut arhitectului Ferenc Schultz, decedat în 1870, iar aceasta s-a reușit a fi materializată doar în 1873 de către arhitectul Imre Steindl.

Statuia, un cavaler în armură completă care ține cu mâna dreaptă o suliță de a cărei hampă este prinsă o tăblie metalică ce are traforat anul 1873, îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara. Statuia, din bronz, are o înălțime de aproximativ 2,50 m și o greutate de cca. 200 de kg. 

Mai multe pentru tine...
Noi fresce descoperite în Sala Dietei din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Noi fresce descoperite în Sala Dietei din Castelul Corvinilor / FOTO
Capela Castelului Corvinilor (© Facebook / Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în Capela Castelului Corvinilor există o criptă?
Fațada estică a castelului după incendiul din 1854. Ilustrație din Magyarország és a Nagyvilág, 1869, nr. 25. (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Restaurarea Castelului Corvinilor după marele incendiu din 1854
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
Foto: © A. Lochner-Rechta / Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt
📁 Preistorie
Mormântul unui „strigoi” din Epoca Bronzului Timpuriu, descoperit de arheologi
Schelete umane descoperite în Grotta della Monaca (© Felice Larocca / Centro Regionale di Speleologia „Enzo dei Medici”)
📁 Preistorie
Dovezi ale unui incest produs în urmă cu 3.700 de ani, descoperite într-un cimitir din Epoca Bronzului
Majestatea Sa Custodele Coroanei a găzduit la Palatul Regal seara anuală dedicată Corpului Diplomatic acreditat la București (© Daniel Angelescu și Alexandra Curea-Gogu, Casa Majestății Sale)
📁 Istorie recentă
Seară Regală pentru Corpul Diplomatic acreditat la București
Adolescentul a murit la circa două sau trei luni după atacul leului (© Veselin Danov)
📁 Preistorie
Un schelet descoperit în Bulgaria dezvăluie un secret șocant: Tânărul care a supraviețuit atacului unui leu
pod deda razboieni 2 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii