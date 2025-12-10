Prin grija partidului, elevii și profesorii învățau în condiții mizere

Învățământul s-a bucurat de o atenție specială din partea organelor de securitate. Pe de o parte, cadrele didactice, în calitatea lor de parte a unei elite intelectuale, erau mai predispuse a-și manifesta nemulțumirea față de condițiile precare de trai din România socialistă, putând influența atât mințile tinere ale elevilor, cât și alte persoane cu care veneau în contact. Pe de alta, elevii înșiși erau influențați de comentariile auzite din partea familiei, a profesorilor, ori de realitățile vieții de zi cu zi care îi afectau direct, prin urmare trebuiau și eu supravegheați și corijați.

Dintr-un document din 1989, întocmit de Securitatea Botoșani, rezultă că în județul cu pricina fuseseră recrutate pe linia problemei „Tineret-Învățământ” 574 de surse, în condițiile în care în cele 18 licee, 9 școli profesionale și 128 de școli primare și gimnaziale își desfășurau activitatea 2148 de cadre didactice și personal T.E.S.A. și erau încadrați 1680 de elevi în treapta a II-a de liceu (clasele a XI-a și a XII-a), adică 3828 de „persoane de interes” (ocazional, baza de lucru includea și minori sub 16 ani). Asta înseamnă că, în linii mari, una din șase persoane era o sursă în legătura organelor de securitate. Dintre acestea, 114 surse proveneau din rândul elevilor, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

Prin urmare, dacă luăm în calcul un efectiv de 30 de elevi per clasă, existau câte 2 colaboratori elevi în fiecare clasă.

În ciuda acestui aparat de supraveghere impresionant din punct de vedere cantitativ, „recolta” se dovedea destul de slăbuță: în întregul an 1988 fuseseră luate în lucru doar 51 de „elemente” (evident, pe lângă cele ale căror dosare fuseseră deschise anterior). În ciuda numărului nu prea mare de „elemente dușmănoase” aflate în urmărire, se preconiza ca, pe parcursul anului 1989, să fie recrutate alte 10 surse.

În anii ’80 Securitatea ajunsese practic o altă întreprindere comunistă, care avea un plan de realizat în ceea ce privește numărul de dosare deschise (atât pe partea de identificate a unor prezumtivi opozanți, cât și a surselor de recrutat).

Notele informative furnizate de colaboratorii din rândul elevilor fac referire la manifestări ostile ale colegilor, dar și la abateri de la disciplină. Unii ascultau muzică (una din ocupațiile preferate ale adolescenților dintotdeauna) și, pentru că oferta posturilor comuniste nu îi satisfăcea, urmăreau transmisiunile stațiilor „capitaliste”, precum Europa Liberă; alții răspândeau bancuri cu substrat politic, ori „colportau” știrile posturilor de radio străine; în sfârșit, Securitatea era interesată și de elevii care aveau carențe de comportare și disciplină.

Conform documentului menționat, în 1988, 11 persoane au fost încredințate în grija unor factori cu muncă de răspundere în cadrul instituțiilor școlare ori din U.T.C., iar în alte 62 de cazuri au fost făcute informări pe adresa inspectoratului școlar, respectiv a organelor de conducere U.T.C.; pentru toți aceștia (categorie neprecizată, dar de presupus elevi) cel mai degrabă nu au fost deschise dosare individuale. În alte cazuri cei semnalați au fost puși în discuția școlii și avertizați.

În schimbul limitării stricte a libertății de exprimare și a monitorizării atente, tineretului studios regimul comunist îi oferea „condiții minunate” în clase și în camerele de cămin: mâncare proastă, frig, păduchi, râie.

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

SECURITATEA ORAȘULUI DOROHOI

Nr. 0020631 din 14.01.1987

Strict secret

ex nr. 1

NOTA RAPORT,

Din datele și informațiile pe care le deținem rezultă că în majoritatea instituțiilor școlare nu sînt condiții corespunzătoare de desfășurare a învățămîntului datorită lipsei de căldură în sălile de clasă.

Astfel la Liceul industrial nr.1 Dorohoi, din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile au crăpat caloriferele într-o clasă iar pe holul liceului au înghețat conductele prin care circulă agentul termic. Temperatura este în jur de 4 grade C și din acest motiv elevii stau îmbrăcați așa cum vin de acasă. În cadrul liceului nr.1 Dorohoi au fost închiriate săli de clasă pentru elevii de la Şcoala generală nr. 7 Dorohoi- clasele II-IV- în număr de 21 clase în 7 săli de clasă. Elevii fiind mici nu sînt rezistenți la frig și există pericol de îmbolnăvire - motiv pentru care în loc de 4 ore elevii din aceste clase fac numai 3 ore. Aceștia sînt planificați să învețe în 3 schimburi dar se face corespunzător în 2 schimburi- între orele 08-11,00; 11,00-14,00 iar în cel de-al treilea schimb orele 14-17,00 nu se poate face de cît pînă în jurul orelor 16,30 cînd se întunecă iar apoi se întrerupe lumina.

În internatul liceului la etajul 2 au crăpat caloriferele din dormitorul 5, iar elevii atît din dormitorul menționat cît și din celelalte dorm cu cîte 2-3 pături și îmbrăcați cu paltoane.

Liceul industrial nr.1 are centrală proprie pe combustibil solid, are cărbune dar din cauza întrerruperilor de curent și a lipsei de apă nu pot asigura căldura necesară și este afectată întreaga instalație. In cancelarie cadrele didactice stau unele din ele învelite cu pături.

De asemenea o cauză care a dus la distrugerea unor calorifere este faptul că în timpul anului s-au spart multe geamuri și din cauză că nu se găsește sticlă - nu au fost puse geamuri duble -în toate aceste locuri instalația înghețînd și crăpînd.

Tot în cadrul Liceului industrial nr.1 Dorohoi inginerii și maiștri care predau ore la Liceul, și care aparțin și sînt retribuiți de către IMUGDP în ziua de 13.01.1987 au afirmat că nu vor să mai meargă la ore și la atelier pe motiv că IMUGDP nu le dă decît 7% din retribuție întrucât la nivelul unității nu s-a îndeplinit planul. Raportăm că în cadrul liceului funcționează ca ingineri numit ___ membru PCR,___

neîncadrați politic. Cel care a avut inițiativa a fost inginerul___ care a spus directorului ____ că nu are chef să mai lucreze, să mai meargă la ore atîta timp cât nu este retribuit. Maiștrii au afirmat că nici ei nu vor mai preda ore la atelier pentru că au auzit că li se va da doar 7% din retribuție tot din cauză că IMUGDP Dorohoi nu și-a realizat sarcinile de plan. Raportăm că toți maiștrii cu excepția lui ___ sînt membrii PCR.

Director spus că a auzit că la IMUGDP, toți inginerii proiectanți au încetat lucrul pe motiv că nu li se dă retribuția întreagă.

La școala agroindustrială Dorohoi sînt închiriate de către Școala generală nr. 7 Dorohoi un număr de 9 clase de elevi clasele -V-VIII- dispuse în 2 săli, în care nu s-a dat căldură întrucît instalația este înghețată, și caloriferele sînt sparte.

Începînd cu data de 14.01.1987 a început instalarea altor calorifere urmînd a se da căldură pe data de 15.01.1987.

Temperatura este scăzută, 3 grade Celsius, și elevii nu au condiții corespunzătoare de învățat. Instituția are centrală termică proprie dar nu se poate da căldura necesară din cauza întreruperilor de curent și apă din oraș. În internat s-au înlocuit caloriferele crăpate la parter iar la etajul -I și II nu sînt condiții corespunzătoare din cauza instalațiilor crăpate și încă neremediate.

La Școala generală nr.7 nu sînt probleme deosebite întrucît încălzirea se face cu sobe iar combustibil solid este suficient. Pentru că au închiriat și clase la Școala agroindustrială au dat acesteia 15 tone lignit.

La Școala generală nr. 2 încălzirea se face cu sobe și nu sînt probleme deosebite. Aceeași situație este și la Școala generală nr.1 și 4.

La Școala generală nr.5, jumătate din școală are instalații corespunzătoare dar nu se dă căldură din cauza lipsei agentului termic. În jumătate din școală se montează în prezent calorifere.

Elevii stau îmbrăcați în clase și pentru a se preveni îmbolnăvirea lor se fac numai cîte 2 ore în loc de 3.

La Şcoala ajutătoare nr.1 Dorohoi, elevii încă nu au făcut ore de pe data de 12.01.1987 întrucât nu au asigurate condițiile necesare în clase datorate lipsei de căldură și temperaturii scăzute. Şcoala ajutătoare nr.1 Dorohoi este alimentată de Centrala termică a Căminului școală 12- care aparține de Ministerul Muncii. Li se furnizează căldură numai pentru încălzirea internatului iar la sălile de clasă sînt multe calorifere sparte care încă nu au fost înlocuite.

Centrala are combustibil dar nu se dă apă și energie electrică.

In urma verificărilor efectuate la EGCL Dorohoi a rezultat următoarele:

Din cantitatea de 572 tone combustibil lichid cit era repartizat pentru luna ianuarie au primit pînă în prezent doar 51 tone. La nivelul orașului Dorohoi mai sînt în prezent în depozit 136 tone și este asigurată alimentarea centralelor termice doar pentru 2-3 zile. In prezent sînt trimiși delegați din partea EGCL Dorohoi la Ploiești și București dar nu a putut rezolva nimic pînă la ora actuală întrucât li se spune că nu este combustibil și au greutăți mari cu extracția lui din cauza temperaturilor scăzute.

Din cauza calității necorespunzătoare a combustibilului lichid primit temperatura agentului termic din centralele termice în loc să plece cu o temperatură de 120 grade C, și să revină cu 60-70, pleacă la ieșire cu 60-70 grade C și revine cîteodată cu 1-2 grade C.

Centrala termică zonală IMUGDP este planificată să deservească un număr de 1600 apartamente și în realitate are 4100 apartamente ceea ce duce la instalații înghețate, calorifere care să se spargă zilnic fiind în imobile cîte 7-8 calorifere care crapă și se înlocuiesc dar procesul continuă și toate conduc la nemulțumiri în rândul locatarilor de la blocurile din cartierul Plevna în special la H, R, la imobilele de pe b-dul Victoriei și Aleea Criva.

Tot din cauza lipsei de combustibil s-a redus nr. de ore de furnizarea căldurii de la 16 ore la 8 ore.

La Casa de apă din Dealul Mare, apa este adusă de la Leorda de unde este pompată cu ajutorul a 6 pompe. In momentul cînd apa este trimisă spre Dorohoi este necesară pornirea treptată a pompelor iar pentru pornirea unei pompe este necesar 30 minute. După 3 ore se pornesc toate pompele și pentru a ajunge la Dorohoi este necesar încă o perioadă. S-a calculat că de la pornirea apei de la Leorda și pînă a ajunge în apartamente și alte unități la presiunea necesară este necesar 6 ore perioadă în care se întrerupe curentul electric. Cînd se întrerupe energia electrică este necesar a se relua procesul de la început cu punerea în funcțiune a pompelor în mod treptat.

Din această cauză în loc de 8500 m.cubi de apă cît este necesar în oraș ajung doar 3000-3500 m.cubi de apă și nu se poate asigura încălzirea corespunzătoare a locuințelor, a școlilor și liceelor chiar dacă ar avea combustibil.

În situația în care s-ar întrerupe curentul la o anumită oră pe o perioadă de cîteva ore dar apoi s-ar furniza continuu nu ar apărea asemenea neajunsuri. Datorită faptului însă că înteruperile de curent sînt în tot cursul zilei chiar dacă de cîteva minute nu se poate face o alimentare corespunzătoare cu apă a orașului. Asemenea întreruperi nu sînt anunțate ceea ce duce la crearea unor situații necorespunzătoare.

Din cauza celor arătate mai sus nu se poate furniza apa caldă la imobile, conductele sînt supuse unor așa-zise lovituri de berbec care duc la distrugerea lor, locatarii sînt nemulțumiți.

Of.op.II

Lt. Muha Ioan

SCRISORI INTERCEPTATE IN IANUARIE 1989:

1. Elevă din Botoșani, în discuțiile avute cu părinții ei din comuna Brusturi, județul Neamț: "... Cel mai rău este că e rîie în internat, au chiar și fetele din clasă cu noi, pedagogele nu iau nici un fel de măsuri la noi din cameră nu au nici una, dar ne temem să nu ne molipsim și noi. Ne-am cumpărat oțet și ne spălăm. Sînt și păduchi, pedagogele o neglijează, dar noi o luăm în serios. Dacă veniți la mine să-mi aduceți spirt, gaz să ne spălăm că-i dezastru, pedagogele spun că se moștenește rîia dintr-un an în altul, de acum 4 ani..."

2. Eleva din Botoșani la Şcoala Profesională nr. 4 "Moldova" M.I.U.:

"... A apărut rîia și păduchii. Ne spălăm în fiecare zi și ne facem frecție cu spirt, numai să nu prindem și noi această boală molipsitoare. Numai asta ne mai lipsea acum..."

3. Elevă la Liceul Agroindustrial Şendriceni:

"...Nu cred că există în țara aceasta un liceu mai mizerabil ca acesta de la Șendriceni. Apă caldă nu am avut deloc în iarna acestui an, la fel nici căldură. Cînd intri în sala de meditație trebuie să stai îmbrăcat ca într-o biserică.

Datorită mizeriei care există recent a venit în control de la Sanepidul Dorohoi și a găsit o mulțime de copii cu păduchi. Se discută în școală că vor închide liceul datorită acestei mizerii. E mai rău ca la pușcărie..."

4. Profesoară din Botoșani:

"... Despre profesoara____de la liceul „Eminescu" din Botoșani vă putem spune că de cînd a fost repartizată (1980) la acest liceu nu s-a ocupat decît de negustorie, aur, lucruri străine, lux, îmbrăcăminte, mobilă, dotări în garsonieră. A făcut permanent ore de pregătire preparații cu propriii elevi pe bani, fără să-și facă datoria cu elevii din clasele la care predă, n-o interesează decît oamenii care pot să-i facă rost de ceva..."

5. Profesoară din Botoșani:

"... Am 2/3 de catedră la Lic. Electrocontact și 1/3 la Lic. Eminescu, cel mai bun din oraș. Dar la școală nu am nici un fel de satisfacții profesionale. Am ore și la seral și mă dezgustă acest gen de învățămînt. Am cam scăzut și unele exigențe la unele clase, ascultarea mă obosește mă intrigă foarte mult indiferența lor și ceea ce-i mai rău sînt supărată pe mine că în loc să mă enervez să fac puțin circ și să-i scot din impas, îmi piere și mie cheful de toate, brusc îmi scade elanul și cad în apatie. Fac orele doar ca să le fac.

Mi-i pur și simplu groază că în feb.-martie vom avea brigadă de la minister și nu am cum să ies bine pînă la urmă. O așa lipsă de interes nu cred să mai fie prin alte județe. Copii necăjiți, flămînzi și dezbrăcați (uneori mi-i tare milă de ei), fără nici un ideal în viață, care trăiesc doar pentru moment! Uneori îi condamn în mintea mea dar dacă gândesc mai profund ei sînt nevinovați și ei și părinții lor. Spun poate vorbe grele dar uneori mă zgîrîie pe creier, radioul, televizorul, ședințele și vorbele goale, minciuna prin care trecem zi de zi ..."

Foto sus: Un grup de pionieri la Congresul al XI-lea al PCR, alături de Nicolae Ceaușescu (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”, cota: 6/1974)

