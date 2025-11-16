Moartea brutală a unui duce maghiar din Evul Mediu, dezvăluită de o analiză criminalistică

Analiza criminalistică a unui schelet vechi de 750 de ani a arătat că un duce maghiar a fost ucis brutal de cel puțin trei agresori. Béla, ducele de Macsó, a fost înjunghiat de 26 de ori cu arme care au inclus o sabie și o spadă lungă, potrivit unui nou studiu.

„Am reconstruit ordinea în care au fost aplicate loviturile în funcție de cum se suprapun și de modul în care corpul ar fi reacționat, apoi ce părți ale corpului ar fi fost expuse și ar fi suferit loviturile următoare,” a declarat Martin Trautmann, coautor al studiului și osteoarheolog la Universitatea din Helsinki, pentru Live Science.

Cercetătorii au numărat 26 de răni produse aproximativ în momentul morții - nouă la nivelul craniului și 17 pe alte oase. Studiul lor va fi publicat în ediția din februarie 2026 a revistei Forensic Science International: Genetics.

Dar descoperirea cauzei morții lui Béla reprezintă doar o parte a unei răsturnări de situație într-un mister medieval. În timpul unor săpături arheologice din 1915, rămășițele unui tânăr au fost descoperite într-o mănăstire dominicană din secolul al XIII-lea, pe Insula Margareta, situată pe Dunăre, lângă Budapesta.

Pe baza locului înhumării și a semnelor de traumatisme de pe oase, s-a presupus că rămășițele îi aparțineau lui Béla, nepot al regelui Béla al IV-lea al Ungariei, născut în jurul anului 1243, conform unei înregistrări istorice care menționa asasinarea tânărului în 1272. Acea relatare indica faptul că rămășițele lui mutilate au fost colectate de sora sa Margit și de nepoata sa Erzsébet, apoi îngropate în mănăstire.

O investigație inițială a identificat numeroase tăieturi de sabie pe schelet și răni la nivelul craniului, dar oasele au dispărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În 2018, oasele au fost redescoperite într-o cutie de lemn în Muzeul Național de Istorie Naturală al Ungariei. Însă nu era clar dacă rămășițele aparțineau cu adevărat ducelui Béla, așa că Tamás Hajdu, autor principal al studiului și arheolog la Universitatea Eötvös Loránd din Ungaria, împreună cu colegii săi, au pornit să investigheze misterul.

Studiul scheletului

Analiza lor a întâmpinat imediat un obstacol atunci când datarea radiocarbon a produs un rezultat anterior nașterii lui Béla.

„Când am obținut primele rezultate ale datării cu radiocarbon, am fost șocați”, a declarat Hajdu pentru Live Science. Dar dacă Béla consumase multe fructe de mare, așa cum făceau adesea membrii familiei regale din acea perioadă, acest lucru ar fi putut altera datarea, a spus Hajdu. Acest fenomen se datorează efectului de rezervor, în care animalele acvatice consumă sau își formează cochilii din carbon antic provenit din adâncurile mărilor sau din vechi carbonat de calciu, ceea ce face ca propriul lor carbon să pară mai vechi decât este în realitate. Acest carbon vechi are apoi un efect similar asupra oaselor celui care îl consumă.

O nouă analiză a microfosilelor găsite în depunerile de pe dinții tânărului a indicat că acesta mânca pâine și griș fiert, precum și multe proteine animale, așa cum ar fi fost de așteptat de la un membru al familiei regale. De asemenea, consumase cantități semnificative de animale acvatice precum peștele, au descoperit cercetătorii.

Corectarea datei pentru influența acestei diete marine a plasat perioada în intervalul aproximativ corect, a spus Hajdu.

În continuare, cercetătorii au comparat ADN-ul scheletului cu ADN-ul a doi regi maghiari înrudiți cu Béla: regele Béla al III-lea (1148–1196) și Ladislau I (1040–1095). Această analiză a confirmat că scheletul redescoperit aparține nepotului regelui Béla al IV-lea, deci tânărul nu putea fi decât Béla, ducele de Macsó.

Răni teribile

Un studiu detaliat al scheletului lui Béla a scos la lumină detalii necunoscute până acum despre moartea sa.

Béla avea răni defensive pe brațe și mâini, a spus Trautmann, ceea ce indică faptul că probabil nu avea o sabie sau un scut pentru a se apăra. Adâncimea tăieturilor de pe oase arată, de asemenea, că nu purta armură la momentul atacului, ceea ce indică o asasinare coordonată și premeditată, extrem de sângeroasă.

„Atacul a început, cel mai probabil, din față, iar primele lovituri au vizat capul și partea superioară a corpului”, a spus Trautmann.

Analiza a arătat că tăieturile au fost produse de cel puțin două arme diferite.

„Asta ne spune că avem cel puțin doi agresori diferiți,” a explicat Trautmann - unul din față, cu sabia, și unul din lateral, cu o spadă lungă.

Ducele probabil s-a clătinat, a fost lovit din lateral și a căzut, izbindu-se cu capul de podea.

„Probabil a fost foarte amețit după acest impact și a încercat să respingă loviturile ulterioare cu brațele și picioarele, care prezintă răni defensive”, a spus Trautmann.

Unul dintre atacatori l-a înjunghiat pe duce în spate, probabil paralizându-l, iar Béla a fost apoi ucis prin mai multe lovituri aplicate la nivelul capului.

O relatare istorică preciza că Béla a fost ucis de un alt nobil, Henrik Kőszegi, și de aliații acestuia. Béla și Kőszegi fuseseră prieteni, iar Kőszegi fusese inițial mentorul lui Béla, dar relația s-a rupt după o bătălie pierdută care a amplificat tensiunile, a spus Trautmann.

Facțiuni rivale de nobili se luptau pentru putere la acea vreme, iar Béla, având o posibilă pretenție la tron, era probabil privit ca o amenințare ce trebuia eliminată.

Foto sus: Craniul lui Béla, ducele de Macsó (© Eötvös Loránd University)

