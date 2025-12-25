Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Rămășițe umane descoperite într-un cimitir medieval al criminalilor executați (© Network Archaeology)

Numeroase rămășițe umane descoperite într-un cimitir medieval al criminalilor executați

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Redacția
🗓️ 25 decembrie 2025

Rămășițele a peste 70 de oameni au fost descoperite până acum într-un cimitir medieval folosit pentru îngroparea criminalilor executați.

Rămășițele a aproximativ 40 de bărbați și băieți, datând cel puțin din secolul al XIII-lea, au fost descoperite pentru prima dată în 2018 la West End Farm, pe Brackley Road, în Buckingham, informează BBC.

Peter Strachan, consilier pentru planificare și regenerare la Consiliul din Buckinghamshire, a declarat că „descoperirea a ceea ce este probabil un loc medieval de înhumare a persoanelor executate oferă o perspectivă rară” asupra trecutului comitatului.

Consiliul din Buckinghamshire a precizat că cel mai recent raport confirmă faptul că au fost identificate cel puțin 73 de persoane, înhumate în 34 de morminte.

Nu a fost descoperită nicio ordine sau dispunere clară, majoritatea mormintelor fiind orientate în mod tradițional pe direcția est–vest.

Douăzeci și șase de schelete au fost găsite cu mâinile legate la spate.

Înhumările aparțin în principal bărbaților adulți, cu un număr mai mic de tineri și adolescenți, însă nu au fost identificate femei.

Analize suplimentare au arătat semne unor suferințe din copilărie, fracturi vindecate și boli precum tuberculoza.

La fața locului au fost găsite foarte puține artefacte, ceea ce sugerează că obiectele de valoare au fost îndepărtate înainte de înhumare.

Au fost recuperate două catarame, una datând din perioada romană târzie și cealaltă din perioada post-medievală.

Datarea cu carbon a unui schelet a indicat sfârșitul secolului al XIII-lea, potrivit echipei de arheologie a Consiliului din Buckinghamshire.

Aceasta a precizat că dispunerea neobișnuită, lipsa bunurilor funerare și dovezile privind mâinile legate sugerează cu tărie că locul a fost un cimitir unde erau îngropați cei executați.

Astfel de locuri, adesea amplasate la limitele parohiilor, reprezintă un sector marginalizat al societății medievale.

Analiza post-excavare va fi realizată în continuare, iar rezultatele vor fi publicate pentru a asigura o documentare adecvată a descoperirii.

Foto sus: Rămășițe umane descoperite într-un cimitir medieval al criminalilor executați (© Network Archaeology)

