Descoperire fascinantă în America de Sud: petroglife vechi de mii de ani găsite în Venezuela

Într-o regiune izolată din estul Venezuelei, arheologii au făcut o descoperire care ar putea schimba modul în care înțelegem arta și simbolismul preistoric. Un panou impresionant cu petroglife – gravuri realizate direct în piatră – a fost identificat într-un sit aflat în apropierea localității Quebrada Seca, din statul Monagas, potrivit turismistoric.ro

Cercetătorii estimează că aceste gravuri ar putea avea între 4.000 și 8.000 de ani, ceea ce le-ar transforma în unele dintre cele mai vechi exemple de artă rupestră din estul Venezuelei. Descoperirea subliniază importanța culturală a regiunii și sugerează că zona a fost, în trecut, un important punct de întâlnire pentru comunități umane străvechi.

Un sit ascuns în peisajul Venezuelei

Panoul cu petroglife a fost descoperit la aproximativ 3,5 kilometri de localitatea San Félix, în municipalitatea Cedeño, la o altitudine de circa 650 de metri. Gravurile sunt sculptate în rocă și includ motive geometrice și figurative, precum spirale, cercuri concentrice și siluete antropomorfe.

Specialiștii consideră că aceste simboluri nu sunt simple desene decorative. Ele ar putea reflecta credințele cosmologice ale comunităților preistorice, relația cu natura sau chiar ciclurile apei și prezența spiritelor ancestrale.

Modelele gravate sunt realizate cu o precizie remarcabilă, ceea ce indică faptul că artiștii preistorici au creat aceste imagini cu o intenție clară, probabil în cadrul unor ritualuri sau practici spirituale.

Un coridor cultural al lumii preistorice

Istoricii cred că zona Monagas ar fi putut funcționa, în epoca preistorică, ca un coridor cultural important pentru populațiile indigene care traversau regiunea. Petroglifele descoperite confirmă faptul că acest teritoriu a fost locuit și utilizat intens cu mii de ani în urmă.

Descoperirea se adaugă unui patrimoniu bogat de artă rupestră din Venezuela, unde numeroase comunități indigene au lăsat în urmă reprezentări simbolice ale lumii lor spirituale și sociale.

Necesitatea protejării sitului

Autoritățile locale au atras atenția asupra fragilității acestor gravuri. Chiar și gesturi aparent inofensive – precum atingerea suprafeței sau folosirea cretei pentru evidențierea desenelor în fotografii – pot accelera degradarea rocii.

În prezent, instituțiile locale colaborează cu specialiști în patrimoniu pentru documentarea și conservarea sitului. Sunt planificate întâlniri cu instituții naționale pentru certificarea oficială a descoperirii și pentru studii arheologice aprofundate.

Pe termen lung, cercetătorii speră ca situl să fie inclus într-un circuit de turism cultural sustenabil, care să permită vizitarea zonei fără a pune în pericol aceste vestigii milenare.

Descoperirea petroglifelor din Monagas oferă o nouă perspectivă asupra modului în care oamenii din preistorie își exprimau credințele și identitatea. În liniștea rocilor sculptate cu mii de ani în urmă, cercetătorii continuă să descifreze poveștile unei lumi dispărute, dar încă pline de mister.