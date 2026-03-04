Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)

Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 4 martie 2026

În contextul valorificării și cercetării patrimoniului documentar conservat de Serviciul Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, activitatea recentă de sistematizare a fondurilor a prilejuit o descoperire remarcabilă: identificarea a cinci documente redactate în limba chineză, realizate prin tehnica xilografiei.

Un prim document, datat în secolul al XVI-lea (cca. 1540), redă un text filozofic de inspirație confucianistă, evocând ideea că „la 50 de ani omul înțelege voia Cerului” și subliniind faptul că, în vremuri tulburi, omul superior rămâne statornic și nu-și abandonează principiile, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Un al doilea document, datat la sfârșitul epocii dinastiei Ming (1368–1644), relatează faptele petrecute în timpul domniei lui Alexandru cel Mare, ilustrând receptarea personalității sale în spațiul cultural chinez.

Alte trei texte au caracter biblic, cu relatări din cărțile „Geneza” și „Exodul”, fiind datate în perioada târzie a dinastiei Qing (cca. 1820–1912). Presupunem că acestea au fost editate în contextul misiunilor de propagare a creștinismului în China, care au cunoscut un reviriment în secolul al XVI-lea, marcat de activitatea intensă a misionarilor catolici, în special a iezuiților. Epoca a fost dominată de strategia de „acomodare culturală”, prin care misionarii au căutat să înțeleagă și să integreze elemente ale culturii chineze, în special confucianismul, pentru a facilita răspândirea mesajului evanghelic.

Documentele pot fi cercetate la sala de studiu a SJAN Bistrița-Năsăud, în condițiile prevăzute de regulament, fiind puse la dispoziția publicului sub formă de copie, pentru a proteja integritatea și starea de conservare a originalelor.

