Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Morminte vechi de 1.000 de ani, ale primilor creștini din Polonia, descoperite într-un cimitir medieval

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Redacția
🗓️ 9 octombrie 2025

Arheologii polonezi au descoperit o parte a unui cimitir, inclusiv schelete umane vechi de 1.000 de ani, în apropierea rămășițelor unei așezări fortificate.

Descoperirile datează dintr-o perioadă în care mulți oameni se converteau de la păgânism la creștinism în Polonia.

„Considerăm că acești oameni sunt reprezentanți ai «primilor creștini» de pe aceste meleaguri”, a declarat Justyna Marchewka-Długońska, cercetătoare la Universitatea Cardinal Stefan Wyszyński din Varșovia și membră a echipei de cercetare, într-un e-mail pentru Live Science.

Arheologii au remarcat că, deși oamenii se converteau de la păgânism la creștinism, continuau să plaseze obiecte funerare în morminte — o practică mai des întâlnită în rândul păgânilor. Arheologii au găsit, alături de trupuri, resturi de vârfuri de săgeți, un topor de luptă, lame de cuțit, inele și mărgele din carneol (o piatră semiprețioasă de culoare roșiatică).

Deși unele publicații media au afirmat că descoperirea ar reprezenta o înmormântare în masă a unor războinici ai lui Mieszko I (un duce al Poloniei care a domnit între aproximativ 960 și 992, a unificat țara și a creat un stat independent), mai mulți cercetătorii consideră că aceste afirmații sunt inexacte. Potrivit acestora, persoanele au fost înmormântate individual, în morminte separate, în cadrul unui cimitir.

Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Imaginea 1/8: Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW
Foto: © Facebook / Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Deși toate mormintele par să dateze din perioada lui Mieszko I, nu este clar ce legătură aveau acești oameni cu el.

„Din punct de vedere istoric, încă nu știm dacă putem vorbi despre vreo conexiune”, a spus Marchewka-Długońska.

„Pentru moment, scheletele au fost colectate și așteaptă analiza antropologică”, a adăugat ea.

Această analiză ar putea oferi cercetătorilor mai multe informații despre cine au fost acești oameni. Cel puțin unul dintre indivizi ar fi putut suferi traume în timpul vieții, potrivit cercetătoarei.

„Observațiile preliminare, făcute înainte de curățare, au dezvăluit urme ale unor fracturi vindecate de coaste” pe partea dreaptă a unuia dintre trupuri, a declarat Marchewka-Długońska.

Mormintele au fost descoperite în timpul unor săpături efectuate înainte de construcția unei conducte de gaz în zonă, iar cercetările sunt în desfășurare.

