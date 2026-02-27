Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Bunuri culturale descoperite în timpul cercetării arheologice la Spitalul Municipal Constanța (© Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)

Descoperiri arheologice spectaculoase la Spitalul Municipal Constanța / FOTO

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 27 februarie 2026

Arheologii din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au descoperit 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe, în cadrul cercetărilor arheologice preventive efectuate la Spitalul Municipal Constanța.

„În stadiul actual al cercetării arheologice, menționăm că s-au descoperit 34 de morminte din perioada romană, unele dintre ele cu înhumări multiple, în catacombe. O mare parte dintre acestea conțineau piese de inventar funerar, precum obiecte de port, bijuterii, vase de sticlă, monede și o cantitate impresionantă de ceramică (amfore africane). Menționăm descoperirea a două piese excepționale: o inscripție în limba greacă, ce atestă o asociație religioasă la Tomis în secolul III, precum și un umbo - partea centrală a unui scut de paradă, extrem de rar”, se precizează într-o informare publică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cu privire la cercetarea arheologică preventivă aferentă obiectivului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța”, publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, Spitalul Municipal Constanța este amplasat în perimetrul sitului arheologic „Necropola orașului antic Tomis” (cod LMI CT-I-s-A-02555), precum și în zona de protecție a monumentului istoric „Cavoul cu orant de la Egreta”, secolul IV p. Ch., epocă romană, cod LMI CT-I-m-A-02555.03, după cum se specifică și în avizul emis de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, reprezentantul în teritoriu al Ministerului Culturii. În conformitate cu Legea 422/2001 privind protecția monumentelor istorice, republicată, și cu Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic, republicată, realizarea supravegherii și cercetării arheologice este obligatorie în siturile arheologice reperate și delimitate. Zona are o importanță majoră pentru cunoașterea istoriei orașului Constanța și pentru prezervarea patrimoniului cultural local.

