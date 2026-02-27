Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Marea Ciumă din 1665. Pictură de Rita Greer, din 2009 (© Wikimedia Commons)

Cum au folosit londonezii rapoartele despre decese pentru a supraviețui Marii Ciume din 1665

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 27 februarie 2026

Noi cercetări realizate de Universitatea din Portsmouth arată că, în timpul Marii Ciume din 1665, londonezii au folosit cifrele publicate privind decesele pentru a lua zilnic decizii de viață și de moarte, remodelând pentru prima dată modul în care guvernele au gestionat sănătatea publică și libertatea individuală.

Bazându-se pe celebrul jurnal al lui Samuel Pepys, studiul publicat în revista Accounting History arată cum rapoartele săptămânale privind decesele, cunoscute sub numele de „Bills of Mortality”, au funcționat ca o formă timpurie de date de sănătate publică. Departe de a fi simple statistici seci, aceste cifre influențau locurile în care mergeau oamenii, persoanele pe care le întâlneau și dacă rămâneau în oraș sau fugeau. Ele au contribuit, de asemenea, la justificarea unor măsuri guvernamentale fără precedent, inclusiv carantina, restricțiile de călătorie și suspendarea libertăților cotidiene, informează phys.org.

Cercetarea oferă o perspectivă rară, de la nivelul oamenilor obișnuiți, asupra modului în care aceștia au trăit o urgență de sănătate publică cu secole înainte de medicina modernă, evidențiind paralele remarcabile cu modul în care datele sunt utilizate astăzi în timpul epidemiilor.

„Pepys nu doar consemna istoria, ci folosea cifrele privind decesele pentru a decide cum să trăiască”, a declarat profesoara Karen McBride, din cadrul Școlii de Contabilitate, Economie și Finanțe a Universității din Portsmouth.

„Jurnalul său ne arată, săptămână de săptămână, cum numerele publicate ale deceselor modelau teama, comportamentul și încrederea în guvern. Este unul dintre cele mai timpurii exemple de utilizare a datelor pentru a gestiona atât populații, cât și riscul personal”, a precizat McBride.

Deși „Bills of Mortality” îi ajutau pe oameni să evalueze pericolul, studiul arată și că impactul lor era profund inegal. Londonezii mai înstăriți, inclusiv Pepys, puteau citi cifrele și părăsi orașul, în timp ce rezidenții mai săraci - care trăiau în condiții supraaglomerate și aveau acces mai redus la informații - erau mai expuși și adesea lăsați în urmă.

Constatările contestă ideea că sănătatea publică bazată pe date este o invenție modernă. În schimb, ele arată cum numărarea deceselor a devenit un instrument politic și social puternic, care a extins autoritatea guvernamentală, transferând totodată, în mod discret, responsabilitatea asupra indivizilor de a-și gestiona propria siguranță.

„Această cercetare ne amintește că dezbaterile privind evidențele și responsabilitatea, încrederea și libertatea publică nu sunt noi. Ele se desfășurau deja pe străzile Londrei secolului al XVII-lea”, a adăugat profesoara McBride.

Studiul evidențiază originile politicilor de sănătate publică, ale supravegherii și ale gândirii statistice și pune sub semnul întrebării modul în care societățile echilibrează protecția, puterea și libertatea personală în vremuri de criză.

Foto sus: Marea Ciumă din 1665. Pictură de Rita Greer, din 2009 (© Wikimedia Commons)

