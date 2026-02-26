Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
A murit Antonio Tejero, ofițerul care a încercat să reîntoarcă Spania, în 1981, la principiile lui Franco

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 26 februarie 2026

Antonio Tejero Molina, ofițerul Gărzii Civile spaniole care a condus o încercare eșuată de lovitură de stat în 1981, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani, conform anunțului făcut de avocatul familiei. 

Moartea lui Molina, un loialist al regimului Franco, a fost anunțată chiar în ziua în care guvernul de stânga al Spaniei a publicat documente clasificate despre tentativa de puci din 23 februarie 1981, un moment cheie din istoria modernă a țării.

„Locotenent-colonelul Don Antonio Tejero Molina a murit. Un om de onoare, cu o credință de neclintit și o mare dragoste pentru Spania. Dumnezeu să-i dăruiască pacea pe care oamenii i-au refuzat-o”, a scris Luis Felipe Utrera Molina într-o postare pe platforma X, potrivit turismistoric.ro

Tranziția Spaniei spre democrație, pusă la încercare în 23 februarie 1981

Tentativa de puci a avut loc la șase ani după moartea generalului Francisco Franco și a fost orchestrată de ofțieri militari nostalgici după privilegiile de care s-au bucurat în cele peste patru decenii de dictatură franquistă.

În 23 februarie 1981, gărzi civile rebele, conduse de Tejero Molina, au luat cu asalt parlamentul spaniol, încercând să împiedice învestirea noului guvern, ales democratic, și să forțeze revenirea la dictatură.

„Liniște, toată lumea!”, urla Tejero Molina spre parlamentari, care au fost ținuți ostatici sub amenințarea armei timp de 17 ore.

Încercarea de lovitură de stat a testat fermitatea unei constituții elaborate cu doar trei ani înainte și a consolidat poziția Regelui Juan Carlos, care a acționat rapid pentru a înăbuși puciul printr-o transmisiune în direct în care și-a exprimat susținerea pentru guvernul ales democratic.

Tejero s-a născut la Alhaurin el Grande, lângă Malaga, în 30 aprilie 1932, și a crescut într-un mediu militar care i-a imprimat valorile fasciste ale regimului Franco: anticomunismul, antiliberalismul, opoziția față de distribuirea puterii între regiunile Spaniei și „mai presus de toate conștientizarea superiorității armatei asupra sferei civile”, potrivit istoricului Roberto Muñoz Bolaños.

Tejero și-a petrecut o mare parte a vieții susținând cu loialitate regimul lui Franco, încheiat odată cu moartea generalului în 20 noiembrie 1975, iar apoi a sperat la revenirea la o guvernare de extremă dreapta.

Pentru tentativa de puci din 1981 a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.

El fusese asociat și cu o altă încercare eșuată de a înlătura guvernul, în noiembrie 1978, cunoscută ca „Operațiunea Galaxia”, pentru care a fost condamnat la șapte luni de închisoare.

