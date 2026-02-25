Un transport record de porțelan din timpul dinastiei Yuan, descoperit pe o epavă scufundată în Singapore

O cercetare arheologică maritimă desfășurată în apele din Singapore a scos la iveală epava Temasek, o descoperire fără precedent la nivel local și de importanță globală pentru ceramica din timpul dinastiei Yuan (1271–1368).

Cercetarea, realizată intermitent între 2016 și 2019, a recuperat aproximativ 3,5 tone de fragmente ceramice, împreună cu un număr redus de piese intacte sau aproape intacte, informează un comunicat al KeAi Communications Co., Ltd.

Conform sursei citate, ceea ce impresionează cel mai mult este amploarea porțelanului albastru-și-alb din perioada Yuan. Dr. Michael Flecker, de la HeritageSG, o filială a Singapore National Heritage Board, relatează că epava este „prima epavă antică descoperită vreodată în apele din Singapore”, iar încărcătura sa de porțelan albastru-și-alb o depășește pe cea a oricărei alte epave documentate.

Doar porțelanul albastru-și-alb recuperat cântărește aproximativ 136 kg, incluzând peste 2.350 de fragmente, plus mai multe obiecte intacte sau aproape intacte (aproximativ 3,9% din încărcătura ceramică, ca greutate).

Pe lângă porțelanul albastru-și-alb provenit din Jingdezhen, China, oraș renumit pentru tradiția sa ceramică, care a atins apogeul în timpul dinastiilor Ming și Qing, încărcătura include o mare varietate de celadon Longquan (articole ceramice smălțuite în culoarea verde jad n.r.), ceramică qingbai (porțelan smălțuit cu o culoare alb-albăstruie – n.r.) și shufu din Jingdezhen (porțelan alb – n.r.), ceramică albă de Dehua, piese cu smalț verde probabil din Fujian, precum și borcane de depozitare Cizao din Fujian și borcane cu gură îngustă.

Dr. Flecker remarcă faptul că, în ciuda numărului relativ mic de piese intacte, calitatea generală a ceramicii este adesea la un nivel „superlativ”, în special în cazul porțelanului albastru-și-alb și al pieselor qingbai/shufu din Jingdezhen, precum și al celadonului Longquan.

Studiul publicat în Journal of International Ceramic Studies abordează, de asemenea, nava și ruta acesteia. Deși nu s-a păstrat nicio parte a corpului navei, dovezile asociate susțin identificarea acesteia drept o joncă din China. Flecker consideră că vasul a fost probabil încărcat în Quanzhou, provincia Fujian, la mijlocul secolului al XIV-lea, și era destinat prosperului centru comercial Temasek (portul care a precedat Singapore-ul modern).