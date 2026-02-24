Singurul obiect vestimentar din Era Glaciară, descoperit într-o peșteră din Oregon

Cea mai veche îmbrăcăminte cusută cunoscută din lume ar putea consta din bucăți de piele de animal pe care populațiile indigene le-au cusut împreună cu ajutorul unor șnururi din fibre vegetale și animale, apoi le-au lăsat într-o peșteră din Oregon în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, în timpul ultimei Ere Glaciare, arată un nou studiu.

Deși utilizarea sa exactă este necunoscută, pielea cusută este „foarte posibil un fragment de îmbrăcăminte sau încălțăminte”, ceea ce ar reprezenta singurul obiect vestimentar cunoscut recuperat până în prezent din Pleistocen (Era Glaciară – n.r.), au scris cercetătorii în studiu, publicat în revista Science Advances.

Un arheolog amator a descoperit pieile cusute în 1958, însă noul studiu este primul care datează artefactele. În lucrarea lor, cercetătorii au stabilit că 55 de piese realizate din materiale animale și vegetale, descoperite anterior în două peșteri din Oregon - inclusiv piei cusute, șnururi și sfori - provin din perioada Younger Dryas, o fază de răcire bruscă ce a avut loc în urmă cu aproximativ 12.900-11.700 de ani.

Descoperirea oferă dovezi clare că populațiile indigene din America de Nord se protejau de frigul extrem folosind tehnologii complexe realizate din materiale perisabile. Coaserea bucăților de piele permitea realizarea unor haine strâmte pe corp, care ofereau mai multă căldură decât simplele piei largi, drapate.

„Știam deja că făceau asta, doar că trebuia să presupunem și să ghicim cum arătau”, a declarat autorul principal al studiului, Richard Rosencrance, doctorand în antropologie la Universitatea din Nevada, Reno, pentru Live Science, într-un e-mail.

„Erau croitori pricepuți și serioși în timpul erei glaciare”, a precizat cercetătorul.

Îmbrăcămintea, alături de alte tehnologii necesare pentru a menține căldura corporală, era esențială pentru locuirea permanentă în latitudini nordice, inclusiv în anumite zone din America de Nord. Totuși, momentul exact în care oamenii au început să poarte haine rămâne necunoscut, iar natura perisabilă a materialelor face ca acestea să fie descoperite foarte rar.

Până în prezent, există doar patru situri - toate în Oregon și Nevada - unde au fost descoperite în emisfera vestică tehnologii din materiale animale și vegetale (altele decât osul) datând din Pleistocenul târziu, perioadă care a durat între 126.000 și 11.700 de ani în urmă și include ultima eră glaciară.

Arheologii au descoperit anterior două dintre cele mai mari colecții de unelte perisabile din Pleistocenul târziu din lume în Peștera Cougar Mountain și Peșterile Paisley din Oregon, potrivit noului studiu. Aceste artefacte includ 37 de șnururi din fibre, coșuri și noduri; 15 obiecte din lemn; și trei bucăți de piele cusută.

Rosencrance și echipa sa au folosit datarea cu radiocarbon pentru a determina vechimea acestor artefacte și au confirmat că toate datează din perioada Younger Dryas. Șnururile au fost împletite din trei fire și realizate din fibre de artemisie (sagebrush), cânepă indiană (dogbane), ienupăr și bitterbrush. Deoarece lățimea șnururilor varia între 0,33 și 2,5 centimetri, acestea au fost probabil utilizate pentru o varietate de scopuri, au scris cercetătorii.

Cele trei bucăți de piele de animal fuseseră prelucrate și curățate de păr, iar pe margini fusese cusut un șnur realizat dintr-o combinație de fibre vegetale și păr de animal. Pielea cusută datează din perioada cuprinsă între 12.600 și 11.880 de ani în urmă, iar analiza compoziției chimice a arătat că provenea de la elanul nord-american (Cervus canadensis). Cei mai vechi pantofi cunoscuți din lume provin tot dintr-o peșteră din Oregon și datează de aproximativ 10.400 de ani.

Foto sus: Pielea cusută și șnururile împletite au fost descoperite inițial în 1958 (© Rosencrance et al, Science Advances (2026) CC-BY-NC)

