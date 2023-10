Istoria inelului de argint cu piatră gravată, descoperit la Tomis în 1961

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța face cunoscut publicului larg unul dintre artefactele mai puțin cunoscute din colecția sa și anume, un inel de argint cu piatră gravată cu reprezentarea unui alt șarpe celebru, egipteanul Chnoubis.

Imaginea acestuia a fost gravată pe piatra acestui inel, descoperit în necropolele anticului Tomis. Inelul de argint cu piatră gravată, descoperit la Tomis în 1961, este obiectul lunii octombrie 2023 la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, și poate fi văzut la sediul instituției, din Piața Ovidiu nr. 12, în cadrul programului de vizitare.

Conform Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, „inelul face parte din inventarul mormântului de inhumație cu numărul 194, descoperit în anul 1961, cu ocazia cercetărilor făcute pentru fundația blocului B2, aflat pe suprafața gării vechi din orașul Constanța.

Alături de această piesă, din inventarul mormântul mai fac parte un vas fragmentar modelat cu mâna de tradiție La Tène și un cuțit curb din fier. Obiectele descoperite datează acest mormânt între secolele II– III p. Chr.

Inelul de argint are o verigă simplă, cu umeri unghiulari, decorați cu baluștri perpendiculari care susțin șatonul în care este încă încastrată o piatră din calcedonie verde, bizotată și cu forma octogonală în plan. Gema are gravată imaginea lui Chnoubis, un bine cunoscut simbol gnostic de tradiție egipteană. Chnoubis este reprezentat sub forma unui șarpe cu cap de leu, pe cap cu o coroană de raze și având corpul încolăcit sub forma a două inele.

Astfel de geme făceau parte dintr-o serie de talismane cu rol de protecție în diverse boli, așa cum sunt bolile de stomac, ale abdomenului inferior și bilei, precum și ale aparatului reproducător, fiind în același timp și o protecție împotriva gutei. Așadar, ele erau considerate necesare pentru un proces digestiv corect și erau nelipsite în cazul tinerelor mame, ca ajutor pentru a avea un lapte de bună calitate, sau chiar ale sugarilor. Având în vedere descoperirile de astfel de geme, cât și prezența acestor explicații în papirusurile antice care vorbesc despre magie, precum și literatura latină, se poate concluziona că gemele de acest fel fac parte din așa numita magie medicală.

Din păcate, nu știm multe despre identitatea celui decedat la Tomis și îngropat împreună cu acest inel. Având însă în vedere sfera largă de protecție a lui Chnoubis, poate fi vorba atât despre un bărbat cât și despre o femeie.

Putem fi însă siguri că, Chnoubis la protejat pe cel îngropat la gara veche, timp de 1800 de ani și cu siguranță îl va proteja și în continuare”.

Curatori: dr. Stefan Georgescu, dr. Ana Hamat