Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
591407609 873582855184662 3740898400706059040 n jpg

Prezentare interactivă de săbii și spade vechi românești

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 29 noiembrie 2025

De 1 Decembrie, holul Bastionului Maria Theresia din Timișoara găzduiește o prezentare specială dedicată armelor românești din secolele al XIX-lea și al XX-lea.

„Spadele și săbiile folosite de armata noastră aduc în fața vizitatorilor un univers în care meșteșugul, disciplina și eleganța militară au mers mereu împreună. Fiecare lamă spune o poveste despre responsabilitate și caracter. Alături de expoziție, publicul descoperă o serie de printuri realizate după fotografii vechi cu militari români. Uniformele, postura și privirile lor aduc rigoarea acelor timpuri într-un cadru accesibil și expresiv.În același interval are loc și un atelier interactiv coordonat de Cosmin Pop, cunoscut drept Fiare din Beci. Vizitatorii văd armele de aproape, le simt greutatea, ascultă explicații despre tehnici, proporții și procese de lucru. Este acel tip de experiență rară în care metalul își arată finețea, iar meșterul oferă acces la culisele unei arte cu tradiție”, scrie Muzeul Național al Banatului din Timișoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, evenimentul va avea loc luni, 1 Decembrie 2025, în intervalul 12:00-18:00, în holul Bastionului Maria Theresia din Timișoara. Intrarea este liberă.

Mai multe pentru tine...
ritual sword in dutch river 1 webp
Sabie ritualică remarcabilă din secolul al XI-lea, cu incrustații simbolice rare, descoperită într-un râu
download jpg
Secretele pierdute ale sabiei medievale! De ce nimeni nu mai știe cum luptau cu adevărat cavalerii?
Foto: © Facebook / Szent István Király Múzeum
O sabie de fier extrem de rară, descoperită în mormântul unui războinic din secolul al VII-lea
Laboratorul Muzeului de Istorie a Farmaciei din Sibiu (© Muzeul Național Brukenthal)
📁 Muzeele României
Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, o raritate în Europa
Afiș expo Dușmancele poporului MNIR DECEMBRIE 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziţia „Duşmance ale poporului”, la Muzeul Naţional de Istorie a României
Vernisajul expoziției „Fragilitatea Eternului” (foto: Muzeul Național de Artă Timișoara)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Fragilitatea Eternului” - o călătorie de la Pompei la Grand Tour
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
Istoria Holocaustului
📁 Carte
Recenzie: „Istoria Holocaustului. Desfiinţarea omului: de la ascensiunea lui Hitler până la execuţia lui Eichmann”
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua porților deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
VLC jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios