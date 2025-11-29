Prezentare interactivă de săbii și spade vechi românești

De 1 Decembrie, holul Bastionului Maria Theresia din Timișoara găzduiește o prezentare specială dedicată armelor românești din secolele al XIX-lea și al XX-lea.

„Spadele și săbiile folosite de armata noastră aduc în fața vizitatorilor un univers în care meșteșugul, disciplina și eleganța militară au mers mereu împreună. Fiecare lamă spune o poveste despre responsabilitate și caracter. Alături de expoziție, publicul descoperă o serie de printuri realizate după fotografii vechi cu militari români. Uniformele, postura și privirile lor aduc rigoarea acelor timpuri într-un cadru accesibil și expresiv.În același interval are loc și un atelier interactiv coordonat de Cosmin Pop, cunoscut drept Fiare din Beci. Vizitatorii văd armele de aproape, le simt greutatea, ascultă explicații despre tehnici, proporții și procese de lucru. Este acel tip de experiență rară în care metalul își arată finețea, iar meșterul oferă acces la culisele unei arte cu tradiție”, scrie Muzeul Național al Banatului din Timișoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, evenimentul va avea loc luni, 1 Decembrie 2025, în intervalul 12:00-18:00, în holul Bastionului Maria Theresia din Timișoara. Intrarea este liberă.

