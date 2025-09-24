Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Paris Pallady (4) JPG

Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Promo și advertorial
Advertorial
🗓️ 24 septembrie 2025

Art Safari va fi deschis special într-o zi de miercuri, pe 1 octombrie, în intervalul 10:00-13:00, pentru a sărbători Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Programul este dedicat exclusiv seniorilor (55+) și include o vizită în expoziția „Paris Pallady”, un tur ghidat și un moment plăcut de socializare la ceai, cafea și dulciuri, la un preț special de 35 lei.

Tururile ghidate au loc în intervalul 10:00 și 13:00, în trei serii programate din oră în oră (10:00-11:00; 11:00-12:00; 12:00-13:00). Locurile sunt limitate, iar biletele pot fi achiziționate exclusiv de pe site-ul Art Safari.

O plimbare prin Parisul lui Pallady și Matisse

Theodor Pallady (1871–1956) și-a început studiile de inginerie la Politehnica din Dresda, dar și-a schimbat traiectoria către Academia de Arte Frumoase din Paris, unde l-a avut ca mentor pe Gustave Moreau și colegi celebri ca Henri Matisse, Marquet și Rouault. Parisul a fost și locul unde Pallady a legat o strânsă prietenie cu Henri Matisse.

În expoziția dedicată lui Theodor Pallady, seniorii sunt invitați să descopere peste 100 de lucrări ale artistului, reprezentative pentru perioada sa pariziană, alături de capodopere semnate de Matisse, din colecția a două muzee renumite din Paris: Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord.

Paris Pallady (6) JPG

Paris este unicul paradis al vieții interioare a lui Pallady, cochilia perfectă, în care se derulează ritualuri aparent cuminți, repetate la infinit – lectura, privitul pe fereastră, fumatul și cafeaua, contemplarea florilor și a femeilor, plimbările în preajma casei, pe malurile Senei: pe scurt, viața, pentru el și pentru mulți dintre noi. Este un îndemn tacit adresat tuturor de a ne bucura de puținul pe care îl avem, care poate fi trăit cu inspirație, cu har și cu seninătate. Nu este o rețetă a fericirii, o revelație sau o cale de îmbogățire. Este doar exercițiul sau gimnastica frumosului propriu, pus la lucru zi de zi, fără patos sau frenezii”, declară Erwin Kessler, istoric și critic de artă.

Expoziția este orchestrată de Maria Munteanu, cu acompaniament de Erwin Kessler, și este realizată cu sprijinul Institutului Francez din România și Ambasadei Franței în România.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice la Art Safari png

Despre Art Safari

Art Safari, susținut de Lidl, George, Glo, Rompetrol, Porsche, Kinder, Peroni, Edenred România este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 17-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 16 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

