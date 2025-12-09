Vernisajul expoziției „Bhutan - File din natură”, la Muzeul Antipa

Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Vernisajul expoziției „Bhutan - File din natură”, la Muzeul Grigore Antipa

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 9 decembrie 2025

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” invită publicul la deschiderea expoziției de fotografie „Bhutan - File din natură” care va avea loc joi, 11 decembrie 2025 de la ora 18:00 la sediul muzeului din Șos. Kiseleff nr. 1, București.

„Bhutan - File din natură” continuă seria prin care Muzeul Antipa aduce în fața publicului natura altor țări, prezentată prin selecții fotografice care permit o reflecție asupra relației dintre om și mediu, informează un comunicat al Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Bhutanul reprezintă una dintre puținele societăți contemporane în care mediul natural nu este un decor, ci un principiu de organizare a vieții sociale și spirituale. Expoziția oferă o privire directă asupra acestei relații: o natură trăită și venerată, unde relieful, clima și activitatea umană se contopesc într-un echilibru coerent.

Fotografiile nu au titluri și nu urmează o hartă. Ele nu documentează locuri, ci exprimă stări - ceața, lumina, ritmul teraselor, liniștea și frânturile de viață sălbatică din peisaj. Prin această abordare, File din natură transformă muzeul din spațiu de colecție într-un instrument de percepție a lumii naturale, reafirmând rolul său educativ și critic într-o societate tot mai distantă de natură.

Imaginile prezentate în expoziție sunt puse la dispoziție de Ministerul Turismului din Bhutan, care ne-a acordat dreptul de utilizare. O parte dintre fotografii sunt realizate de Marcus Westberg, alături de alte resurse vizuale selectate pentru a ilustra diversitatea naturală a Bhutanului.

La vernisaj, intrarea este liberă. Ulterior, expoziția va putea fi vizitată în circuitul permanent al muzeului până pe 15 martie 2026.

