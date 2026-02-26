Mărtișor curatorial – tur ghidat gratuit, de 1 martie, la Muzeul Național de Istorie a României

Seria tururilor ghidate în mod gratuit, inițiată la începutul acestui an, la Muzeul Național de Istorie a României MNIR, continuă și deschide luna martie cu un eveniment exclusiv - Mărtișor curatorial - un tur printre colecțiile și expozițiile deschise la muzeu, dedicate antichității, susținut de dr. Mihaela Simion, arheolog și director adjunct al instituției.

Activitatea va avea loc duminică, 1 martie 2026, începând cu ora 13:00, scrie MNIR, pe pagina de Facebook a instituției.

„Vă așteptăm la un eveniment excepțional, un cadou de 1 martie pentru pasionații de istorie și antichitate! Participarea la turul ghidat se face pe baza achiziționării unui bilet de intrare, conform categoriei de public din care faceți parte. Ghidajul este gratuit”, precizează sursa citată.