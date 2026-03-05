„Dispariția lui Josef Mengele”, pe urmele Îngerului Morții, criminalul nazist care a murit fără să fie judecat

Josef Mengele, medicul nazist cunoscut drept „Îngerul Morții”, a murit în 1979, în Brazilia, fără să fie adus vreodată în fața unui tribunal pentru crimele și experimentele conduse la Auschwitz. Din 6 martie, povestea fugii sale ajunge în cinematografe, într-un thriller istoric regizat de Kirill Serebrennikov, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes și distribuit de Independența Film.

Inspirat din romanul premiat al jurnalistului francez Olivier Guez, „Dispariția lui Josef Mengele” urmărește anii petrecuți de Mengele în Argentina, Paraguay și Brazilia, unde a fost protejat de rețele de susținători și de complicități politice. În timp ce serviciile secrete și vânătorii de naziști îl caută, el își construiește o viață paralelă, schimbând nume, relații și locuri, fără să își abandoneze convingerile, informează un comunicat al Independența Film.

Conform sursei citate, filmul alternează anii fugii cu întâlnirea tensionată din 1977 dintre Mengele și fiul său, care încearcă să înțeleagă adevărul despre trecutul tatălui său. În fața noii generații care cere explicații, fostul medic SS rămâne inflexibil.

În rolul principal, August Diehl (cunoscut publicului din „Inglourious Basterds”) construiește un personaj contradictoriu: arogant și ideologic rigid, dar izolat și măcinat de teamă. Filmul îl urmărește pe parcursul a aproape 40 de ani, surprinzând degradarea și izolarea unui om care trăiește permanent cu frica de a fi descoperit.

Filmat în mare parte într-un alb-negru intens, în Uruguay și Letonia, cu planuri-secvență ample și o estetică inspirată din film noir, „Dispariția lui Josef Mengele” funcționează ca un thriller politic și psihologic. O secvență dedicată perioadei de la Auschwitz, filmată în culoare, aduce în prim-plan miza morală a poveștii.

Regizorul Kirill Serebrennikov este una dintre vocile importante ale cinemaului european contemporan. În ultimul deceniu, a revenit constant în competiția Festivalului de Film de la Cannes cu filme precum „Leto”, „Petrov's Flu”, „Tchaikovsky’s Wife” și „Limonov – The Ballad”, povești care explorează relația dintre individ, putere și ideologie.

Proiectul „Dispariția lui Josef Mengele” a fost dezvoltat în perioada în care regizorul se afla în arest la domiciliu în Rusia, într-un dosar considerat politic. Stabilit în prezent la Berlin, Serebrennikov continuă să realizeze filme care abordează teme legate de memorie, responsabilitate și radicalizare.

