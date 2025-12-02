Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină

Documente care arată cum temutul doctor nazist Josef Mengele, cunoscut drept „Îngerul Morții”, a dus o viață deschisă după război, în Argentina, au fost descoperite într-o colecție vastă, declasificată și publicată la începutul anului 2025 de Guvernul de la Buenos Aires.

Josef Mengele era cunoscut pentru rolul său ca ofițer la Auschwitz, unde a condus experimente medicale brutale pe prizonieri, în special pe gemeni, sub pretextul cercetării științifice. Martori oculari - inclusiv unii menționați în dosarele argentiniene declasificate - descriu natura sa extrem de crudă, macabră și sadică, inclusiv torturarea și testarea gemenilor unul în fața celuilalt, după ce le trimitea părinții în camerele de gazare.

Un întreg dosar este dedicat exclusiv urmăririi pașilor infamului doctor de la Auschwitz și comandant SS, Josef Mengele, informează Fox News.

Arhivele declasificate arată că Argentina înțelesese clar, până la mijlocul și sfârșitul anilor 1950, cine era Mengele și faptul că acesta se afla efectiv în țară. Autoritățile știau că intrase în Argentina în 1949 folosind un pașaport italian emis pe numele Helmut Gregor, pe baza căruia și-a obținut un act oficial de identitate de imigrant în 1950.

Conform Fox News, arhivele argentiniene scot la lumină rețelele care l-au protejat pe Josef Mengele. Deși puternic fragmentată și multilingvă - conținând documente în spaniolă, germană, portugheză și engleză - arhiva oferă o imagine a modului în care autoritățile au urmărit, arhivat, gestionat greșit și adesea nu au acționat, ca urmare a informațiilor pe care le aveau despre unul dintre cei mai căutați criminali de război din lume.

Colecția conține fotografii, note de informații, acte de imigrare, rapoarte de supraveghere și corespondență, reflectând decenii de investigații și eforturi de a înțelege rețeaua care l-a ajutat să se deplaseze prin Argentina, Paraguay și, în cele din urmă, Brazilia. Prezența documentelor în limba germană indică aportul serviciilor de informații străine sau materialelor confiscate din comunități de emigranți; elementele în portugheză sugerează coordonare transfrontalieră cu surse braziliene; notele în engleză indică comunicare cu agențiile americane sau britanice.

Dosarele conțin un decupaj de presă nedatat despre un cetățean argentinian născut în Polonia, José Furmanski, victimă a lui Josef Mengele, ceea ce arată că serviciile de informații argentiniene erau conștiente de acuzațiile împotriva criminalului nazist.

„L-am întâlnit pe Mengele. Îl cunoșteam bine. L-am văzut de multe ori în lagărul Auschwitz, cu uniforma de colonel SS și, peste ea, halatul alb de doctor”, spune Furmanski într-un interviu.

Interviul continuă, Furmanski, care avea un frate geamăn, oferind o mărturie vie a experimentelor la care au fost supuși. Raportul îl eticheta pe Josef Mengele drept un sadic patologic.

„Aduna gemeni de toate vârstele în lagăr și îi supunea la experimente care se terminau întotdeauna cu moartea. Printre copii, bătrâni, femei… ce orori. L-am văzut despărțind o mamă de fiica ei și trimițând una dintre ele la moarte sigură. Nu vom uita niciodată”, a spus Furmanski.

Zeci de imagini scanate fără text încorporat și etichete interne ale sutelor de pagini indică un efort sistematic al serviciilor de informații argentiniene de a compila un dosar personal complet al lui Josef Mengele, incluzând copii ale pașapoartelor străine sub nume false, fotografii ale asociaților suspectați, note operative scrise de mână, registre de imigrare sau trecere a frontierei, rezumate investigative pregătite pentru superiorii politici și corespondență între ofițeri argentinieni și investigatori internaționali.

Poziția ambiguă a Argentinei de după război

Dosarele confirmă poziția ambiguă a Argentinei de după ce de-al Doilea Război Mondial: cooperarea cu democrațiile occidentale, o birocrație extrem de dezorganizată, lipsa de voință sau neînțelegerea gravității crimelor comise de foștii naziști aflați pe teritoriul țării și reticența autorităților de rang înalt de a confrunta gradul profund în care fugarii naziști se integraseră în peisajul social și politic al țării.

În 1956, încercând să își extindă parteneriatul de afaceri, Josef Mengele a obținut o copie legalizată a certificatului său de naștere de la Ambasada Republicii Federale Germania în Buenos Aires, a cerut să-i fie modificat actul de identitate pentru a reflecta datele sale biografice reale și - în mod uluitor - a început să folosească numele său legal original, semn că se simțea în siguranță în Argentina.

Agențiile argentiniene știau în acel moment nu doar cine era, unde locuia și faptul că se căsătorise cu văduva fratelui său și își creștea fiul vitreg, ci aveau și detalii complete legate de interesele lui de afaceri în țară. Rapoarte din dosare menționează o posibilă vizită a tatălui lui Mengele în Argentina pentru a-l ajuta financiar, investind într-un laborator medical din Buenos Aires.

Cariera sa la vedere în Argentina a determinat Germania de Vest să emită un mandat de arestare și să îi solicite extrădarea în 1959, cerere care a fost respinsă de un judecător argentinian, care a invocat faptul că solicitarea era neoficial bazată pe „persecuție politică” împotriva lui Josef Mengele, ceea ce nu permitea preluarea cazului.

În ciuda tuturor probelor acumulate, este clar că informația era fragmentată între diferite agenții care nu comunicau pe deplin unele cu altele. De asemenea, lipsea o comunicare directă cu președinția și ramurile executive ale statului, precizează Fox News.

Acest lucru a dus la luarea deciziilor într-un mod dezorganizat și adesea prea târziu - sau după ce scurgerile de presă îl avertizaseră deja pe Josef Mengele cu privire la posibile preocupări ale autorităților - pentru a produce rezultate concrete. Mandatele de arestare, perchezițiile și cererile de supraveghere erau adesea emise sau decise după ce situația devenise irelevantă.

După cererea de extrădare din 1959 și odată cu creșterea presiunii internaționale asupra Argentinei, Mengele a fugit în Paraguay, în timp ce soția și fiul vitreg s-au mutat în Elveția.

Acest lucru este evidențiat de o notă a Direcției Federale de Coordonare, marcată strict secret și confidențial, care detaliază o căutare a lui Josef Mengele și a intereselor sale comerciale, datată 12 iulie 1960 - moment în care Mengele părăsise deja Argentina pentru Paraguay.

Serviciile secrete argentiniene au continuat să îl urmărească pe Mengele, în principal prin rapoarte din presă și contacte cu agenții străine. Josef Mengele a obținut cetățenia paraguayană și a fost protejat de guvernul dictatorului paraguayan Alfredo Stroessner, a cărui familie provenea din același oraș bavarez ca el.

Arhivele dezvăluie că Josef Mengele a intrat clandestin în Brazilia la un moment dat în 1960. A fost ajutat de fermieri germano-brazilieni simpatizanți naziști, care i-au oferit mai multe ascunzători rurale timp de câțiva ani.

Deși dosarele argentiniene sunt sărace în detalii și se bazează puternic pe decupaje de presă în acel moment, statul argentinian cunoștea faptul că Mengele folosea pseudonimul Peter Hochbichler, deși uneori folosea și o versiune portugheză a numelui său real - José Mengele.

În cea de-a doua parte a anilor 1960 și în anii 1970, Josef Mengele a început să locuiască pe proprietăți aparținând familiilor germane Bossert și Stammer în statul São Paulo din Brazilia.

Josef Mengele a murit în 1979, când a suferit un atac cerebral în timp ce înota în mare, în orașul Bertioga. A fost îngropat sub numele fals Wolfgang Gerhardt, dar mai multe indicii au dus la exhumarea corpului și identificarea pozitivă a rămășițelor sale de către autoritățile braziliene în 1985. Testele ADN au confirmat concluziile în 1992.

Foto sus: Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...