O greutate modelată sub formă de picior uman, din perioada eneolitică, descoperită în Olt

În prima jumătate a lunii martie 2026, Muzeul Județean Olt din Slatina aduce în atenția publicului o piesă de tip greutate, sub formă de picior antropomorf.

Artefactul a fost descoperit în situl „Ogașul lui Ioniță Țiganul” de la Brebeni (județul Olt), un obiectiv arheologic de tip tell, cercetat între anii 1964 și 1967 de către Mihail Butoi. Piesa se încadrează în perioada eneolitică, respectiv în cultura Sălcuța, și se păstrează în expoziția de arheologie a instituției, informează Muzeul Județean Olt.

Conform sursei citate, greutatea sub formă de picior antropomorf a fost confecționată dintr-o singură bucată de lut, modelată manual. Piesa este masivă, având o secțiune oarecum ovală în partea superioară și o bază aproximativ rectangulară. În compoziția pastei se observă pietricele, cuarț mărunțit și urme de materiale organice. Pentru a putea fi suspendată, greutatea a fost perforată în partea superioară, orificiul având un aspect bitronconic. Talpa este redată simplu, printr-o lățire care sugerează aproximativ forma labei piciorului uman.

Arderea bună, parțial oxidantă, a imprimat o culoare brun-cărămizie atât la interior, cât și la exterior. Artefactul, din pastă semifină și cu suprafața aspră la atingere, a fost întregit prin restaurare (restaurator: Ion Marinică).

Astfel de greutăți din lut ars, cu elemente antropomorfe, puteau fi folosite la războiul de țesut sau pentru scufundarea plasei de pescuit. În cazul piesei de la Brebeni – „Ogașul lui Ioniță Țiganul”, prima variantă, aceea a provenienței de la un război de țesut vertical, pare mai plauzibilă. Orificiul prezintă urme de utilizare, ceea ce indică faptul că greutatea a fost suspendată pe o fibră textilă. Particularitatea acestei greutăți – modelarea stilizată sub forma piciorului uman – ar putea sugera și o anumită simbolistică, eventual legată de latura spirituală a comunităților aparținând culturii Sălcuța.

→ Imaginea 1/6: „Exponatul lunii martie” 2026 la Muzeul Județean Olt din Slatina

Greutatea sub formă de picior antropomorf este „Exponatul lunii martie” la Muzeul Județean Olt din Slatina. Artefactul este expus în perioada 02-15 martie 2026.