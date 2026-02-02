Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”

Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 2 februarie 2026

Muzeul Cetatea Neamț găzduiește marți, 3 februarie 2026, vernisajul expoziției temporare „Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”, organizată în semn de comemorare a 631 de ani de la prima atestare documentară a monumentului.

„Proiectul propune o incursiune documentară în istoria unuia dintre cele mai importante monumente medievale ale Moldovei, surprinsă prin filtrul presei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului XX. Într-o perioadă marcată de transformări politice și sociale profunde, presa a contribuit decisiv la felul în care publicul și elitele culturale au înțeles, au interpretat și au valorizat patrimoniul”, informează un comunicat al Complexului Muzeal Național Neamț.

Conform sursei citate, expoziția reunește articole de ziar, pasaje scrise, ilustrații, dar și fotografii de epocă, care reconstituie modul în care Cetatea Neamț a fost prezentată de-a lungul deceniilor: ca simbol istoric, reper identitar și martor al unui trecut glorios.

Vizitatorii vor descoperi, totodată, limbajul și sensibilitatea specifică epocii, precum și valorile cu care jurnaliștii și intelectualii vremii priveau istoria și monumentele, precizează Complexul Muzeal Național Neamț.

