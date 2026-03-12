„Pe atunci, Varna se numea Odessos”, conferință la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București (MMB) organizează conferința „Pe atunci, Varna se numea Odessos”, susținută de dr. Sorin Cleșiu, arheolog, Secția Arheologie Preventivă, MMB, urmată de un ghidaj special în expoziția temporară „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”. Evenimentul va avea loc miercuri, 18 martie 2026, ora 15.00, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2, București).

Conferința încheie seria de întâlniri speciale organizate de Muzeul Municipiului București, dedicate aprofundării temelor și contextelor istorice ale expoziției tematice „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

„Pe atunci, Varna se numea Odessos”

Este de presupus că, pe la sfârșitul secolului al VIII-lea a.Chr., începea epopeea navigatorilor greci pe țărmurile Mării Negre, unde cu timpul aceștia vor întemeia un șir continuu de așezări interconectate, integrate în rețeaua densă și bine structurată a schimburilor comerciale. Din Hellespont și Propontida, milesienii navighează spre Pontos Euxeinos (Marea Neagră), părăsind orașele-mamă și pornind spre marginile lumii, de unde asemeni lui Odiseu, se întorc clădind o punte între polis și granițele îndepărtate ale unor pământuri până atunci necunoscute.

Colonizarea litoralului occidental al Pontului Euxin începe în apropierea gurilor Dunării, unde milesienii întemeiază orașele Istros (Histria) și Orgame, pentru ca apoi, în anii ’60 ai secolului al VI-lea a.Chr., să le înființeze și pe cele de la Tomis și Odessos. Puțin mai târziu, dorienii din Heraclea Pontică se stabilesc la Callatis.

Pe atunci, Varna se numea Odessos, iar expunerea va oferi publicului o poveste despre principalele momente istorice din istoria orașului antic în contextul colonizării litoralului vestic al Mării Negre, oglindite și prin spectaculoasele descoperiri arheologice.

Așadar, o parte dintre aceste descoperiri, aflate în expoziția „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”, vor putea fi descoperite de public și prin lentila arheologiei. Descoperirile provenite din necropolele de la Odessos și din împrejurimi au un specific aparte, într-o epocă în care aceste artefacte trădează stilul elegant și execuția impecabilă a unor artizani prestigioși, reliefând bogăția locuitorilor acestor cetăți, precum și statutul lor privilegiat în cadrul societății antice.

