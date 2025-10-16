Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Aernisajul expoziției „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”

Cel mai vechi aur prelucrat din lume, în premieră la București

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 16 octombrie 2025

Muzeul Municipiului București găzduiește joi, 23 octombrie, începând cu ora 17.00, vernisajul expoziției „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”, organizată în parteneriat cu Muzeul Regional de Istorie din Varna - Bulgaria.

Potrivit unui comunicat al Muzeului Municipiului București, pentru prima dată sunt prezentate în România obiecte din Muzeul Regional de Istorie din Varna, inclusiv din celebra necropolă Varna I, al cărei inventar a fost expus în numeroase muzee prestigioase din lume. Aproape toate piesele selectate fac parte din expoziția permanentă a Muzeului din Varna, unele nefiind niciodată deplasate, altele doar cu ocazii rare – precum complexul din necropola Varna II, care conține cel mai vechi aur prelucrat din lume.

Vizitatorii vor avea ocazia de a explora aproape 6000 de artefacte excepționale și de a porni în propria lor „călătorie în lumea de dincolo” – o incursiune a celor vii în lumea celor morți și în credințele și înțelesurile acordate vieții de apoi.

Expoziția prezintă descoperiri provenite din complexe funerare din orașul Varna (Bulgaria) și din împrejurimile sale. Tema centrală a expoziției este reprezentarea diversă a vieții de apoi, reflectată în ritualurile funerare practicate de-a lungul secolelor. Regiunea a fost locuită de diferite populații, fiecare având o viziune proprie asupra existenței după moarte. Expoziția își propune să ilustreze varietatea acestor practici funerare, care, în unele cazuri, diferă radical. În același timp, ea prezintă istoria locuirii în zonă prin expunerea culturii materiale sub forma artefactelor.

Practicile funerare din regiunea Varna dezvăluie un fenomen remarcabil: cu cât mergem mai departe în timp, cu atât inventarele funerare consemnate sunt mai bogate și mai valoroase. Necropolele cercetate datează din Preistorie, Antichitate și Evul Mediu. Aceste monumente au constituit obiectul unor cercetări ample, desfășurate prin săpături de salvare sau sistematice, în special în a doua jumătate a secolului al XX-lea. O parte dintre ele se află chiar pe teritoriul orașului Varna, iar altele în zona înconjurătoare. Unele sunt investigate arheologic și astăzi.

Vizitatorii sunt invitați să descopere evoluția credințelor despre viața de apoi, pornind de la credințele misterioase ale epocii calcolitice și culminând cu obiceiurile creștine medievale.

Această structură scoate în evidență contrastul dintre diferitele practici funerare și percepții asupra vieții de după moarte, care nu par să fie determinate de progresul tehnologic general al umanității, ci reprezintă expresia unor concepții individuale, uneori unice.

Expoziția „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna” va putea fi vizitată la Palatul Suțu în perioada 23 octombrie 2025 – 29 martie 2026.

