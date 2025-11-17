Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian, închise în perioada 20-23 noiembrie 2025

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 17 noiembrie 2025

În perioada 20-23 noiembrie 2025 Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian vor fi închise pentru vizitare, anunță Muzeul Național de Artă al României (MNAR).

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm la expoziția-eveniment „RomânIA – reprezentarea identitară a portului popular în artă” începând de vineri 21 noiembrie! Parterul Galeriei Naționale, Calea Victoriei 49-53”, scrie MNAR, pe pagina de Facebook a instituției.

Muzeul Theodor Pallady adăpoștește colecția soților Serafina şi Gheorghe Răut și conține un nucleu substanțial de pânze semnate de Theodor Pallady şi peste 800 de desene şi gravuri din perioada sa pariziană, precum și picturi de școală franceză, olandeză, engleză și spaniolă din secolele XVI-XIX, sculptură mică antică și renascentistă, textile, piese de mobilier, ceramică orientală şi alte obiecte de artă decorative.

Clădirea în care funcționează muzeul, cunoscută sub numele de Casa Melik, a fost construită în a doua jumătate a secolului XVIII și este una dintre cele mai vechi şi frumoase case negustorești din Bucureşti.

Muzeul K.H. Zambaccian se remarca de asemenea prin calitatea excepțională a lucrărilor de artă romanească, care reflectă gustul desăvârșit al colecționarului, cunoscutul om de afaceri de origine armeană Krikor H. Zambaccian (1889-1962). Sunt prezente lucrări de vârf ale artiștilor din secolul al XIX-lea sau de la începutul secolului al XX-lea: Aman, Grigorescu, Andreescu, Luchian, alături de care se regăsesc lucrări ale pictorilor din perioada interbelica:Tonitza, Pallady, Petrascu, Iser, Darascu, Ressu.

