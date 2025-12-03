Biblioteca Academiei Române a lansat biblioteca digitală „e-Acad”

Biblioteca Academiei Române a lansat pe 1 decembrie 2025, de Ziua Națională, biblioteca sa digitală, prin care cititorii pot explora cu ușurință, de oriunde și oricând, valoroase documente de patrimoniu din domenii și din epoci istorice diverse, relevante pentru evoluția culturii, artei și științei românești și universale.

Platforma este un proiect în dezvoltare, în această etapă oferind acces la o selecție de publicații periodice din anii 1837-1950, digitizate în format pdf, informează un comunicat al Academiei Române.

Periodicele sunt structurate pe domenii de interes precum cultură-artă-civilizație; economie; educație-filosofie-etică; interbelic; istorie-politică-diplomație etc., fiecare titlu de ziar sau revistă reprezentând o colecție digitală care cuprinde toate numerele digitizate ale periodicului.

Platforma e-Acad permite, astfel, consultarea atât a unor titluri cu largă circulație, dar mai ales a unor publicații rare, mai puțin accesibile până acum sau care puteau fi consultate doar în sala de lectură. În interiorul fiecărei colecții pot fi efectuate căutări rapide și căutări avansate și se fot face sortare și filtrare după an, număr sau subiecte.

Proiectul va continua cu adăugarea unor resurse din ce în ce mai diverse, incluzând noi serii de periodice, cărți rare, manuscrise, fotografii și alte colecții speciale.

Prin e-Acad o parte a patrimoniului Bibliotecii Academiei Române este disponibil acum online pentru documentare și cercetare.

Biblioteca Academiei Române are contribuții semnificative atât la biblioteca digitală a Bucureștilor, Digibuc, cât și la biblioteca digitală a țărilor din Uniunea Europeană, Europeana.

𝐞-𝐀𝐜𝐚𝐝 este disponibilă la adresa: https://e-acad.biblacad.ro/opac/searchnew.