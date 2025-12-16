De văzut în decembrie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Procesele de la Nürnberg

LA CINEMA

După încheierea celui de Al Doilea Război Mondial, psihiatrul american Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nürnberg.

În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Göring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început. Drama istorică Nuremberg este regizată de James Vanderbilt.

Paris de secol XIX

LA CINEMA | DIN 19 DECEMBRIE

Anul 2025. O familie numeroasă află că a moștenit o casă părăsită de ani de zile. Patru veri sunt trimiși să facă inventarul. În camerele prăfuite descoperă obiecte ascunse și indicii care îi duc pe urmele unei rude uitate: Adèle. La doar 20 de ani, Adèle a lăsat în urmă Normandia natală și a pornit spre Paris, în 1895 – o epocă de efervescență artistică și descoperiri tehnice, când fotografia prindea viață, iar impresionismul revoluționa lumea artei.

Pe măsură ce urmăresc povestea acestei tinere curajoase, cei patru pornesc într-o călătorie introspectivă prin propria genealogie. Întâlnirea dintre prezent și trecut le zguduie certitudinile, le pune la încercare idealurile și deschide o întrebare universală: ce înseamnă, de fapt, sosirea viitorului?

Culorile timpului este regizat de Cédric Klapisch.

Animație de Crăciun

LA CINEMA

Un tată își poartă fiul în cea mai mare poveste spusă vreodată. Ceea ce începe ca un simplu basm de noapte bună se transformă într-o călătorie care le va schimba inimile. Prin puterea imaginației, băiatul pășește alături de Isus, trăindu-i miracolele, împărtășindu-i încercările și descoperind semnificația sacrificiului suprem.

Împăratul Împăraților ne invită să redescoperim, prin ochii unui copil, forța speranței, a iubirii și a răscumpărării. Vocile personajelor aparțin unor actori importanți, precum Kenneth Branagh, Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill.

Părinți și copii

LA CINEMA | DIN 26 DECEMBRIE

Trei povești diferite plasate în SUA, Dublin și Paris prezintă relațiile dintre copii (acum maturi) și părinții lor înstrăinați. O explorare profundă a sentimentelor complicate pe care le avem față de părinți, filmul Father, Mother, Sister, Brother ne arată cum acestea afectează și celelalte relații din viața noastră.

Regizată de Jim Jarmusch, producția îi are în distribuție pe Cate Blanchett, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling și Sarah Greene.

Crăciun cu mister

History Channel | din 22 decembrie, zilnic, la ora 20:00

Seria Sărbători extraterestre aruncă o privire la intersecția dintre știință, istorie și necunoscut, încercând să înțeleagă fenomenele inexplicabile care au nedumerit omenirea timp de secole.

Cele opt episoade de câte o oră sunt pline de uimire și descoperiri, ca un răspuns la întrebarea fundamentală – „Oare chiar suntem singuri în Univers?”.

Comorile ascunse

History Channel | duminica, la ora 12:55

Licitațiile unităților de depozitare din SUA pot fi surse neexploatate de obiecte valoroase sau pot fi, pur și simplu, umplute cu vechituri. Amatorii trebuie să evalueze rapid valoarea conținutului și să spere că nu plătesc prea mult. Pe măsură ce licitația se încinge, apar momente dramatice.

Seria Războiul depozitelor, ajunsă la sezonul 16, are zece episoade.

Troia

Viasat History | în fiecare vineri, la ora 22:00

Seria explorează noile descoperiri arheologice și științifice despre unul dintre cele mai longevive mistere din istorie: oare Războiul Troian a avut loc cu adevărat? În 1874, Heinrich Schliemann făcea senzație anunțând că descoperise legendara cetate Troia. Teoriile lui au fost puse sub semnul întrebării și totuși au deschis o epocă de aur în arheologie, în care o întreagă lume din Epoca Bronzului a fost descoperită.

Acum, la mai bine de 150 de ani de atunci, ce putem spune? Care e adevărul din spatele mitului? Aflăm în Povestea cetății Troia.

Bazinul adriatic

Viasat History | marțea, la ora 22:00

Seria Secretele ascunse ale Adriaticii prezintă cele mai noi descoperiri, care demonstrează fără îndoială că aici au trăit oameni cu 30 000 de ani înainte de Hristos. Cu ajutorul mai multor istorici și cercetători entuziaști, descoperim trecutul acestei regiuni în care au domnit și au purtat războaie mulți regi și împărați.

În bazinul adriatic, nenumărate trupe militare și-au înfruntat dușmanii, conducători înțelepți au cârmuit popoare, meșteri pricepuți au ridicat construcții, iar civilizații cu tehnologii avansate au studiat stelele. Acest spațiu a fost unul dintre locurile unde s-a născut civilizația occidentală.

Drumul Amazonului

Viasat Explore | marțea, la ora 21:00

Cuibărit pe coasta de nord a Americii de Sud, Surinam e cea mai verde țară din lume. 94% din teritoriul său e acoperit de junglă deasă. Pentru animalele sălbatice, e un adevărat paradis. Pentru oameni însă, e unul dintre cele mai neprimitoare locuri de pe glob.

În seria Ash Dykes: Pe harta albă a Amazonului, un explorator galez și mica lui echipă sunt duși pe calea aerului departe, în interiorul țării, de unde trebuie să-și croiască singuri drum înapoi. Obiectivul expediției lor este să arate cum soarta junglei e pusă în pericol de tăietorii de lemn. Echipa străbate desișuri, se cațără pe munți înalți și străbate cu caiacul râul Coppename, de la izvor până la vărsarea în ocean, într-o aventură care te ține cu sufletul la gură.

Textul a fost publicat în numărul 287 al revistei „Historia” (revista:287), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 12 decembrie - 14 ianuarie, și în format digital pe platforma paydemic.