Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu, o raritate în Europa

Cu peste 6.600 de piese expuse, Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu oferă o incursiune fascinantă în evoluția medicamentației și a tehnicilor farmaceutice de-a lungul a peste trei secole. Vizitatorii pot explora o farmacie clasică reconstituită, cu oficină, laborator, dar și sectoare dedicate homeopatiei și truselor medicale.

Din acest an, Muzeul de Istorie a Farmaciei a fost inclus în Ruta Europeană a Farmaciilor Istorice și Grădinilor Medicinale, o inițiativă recunoscută oficial ca Rută Culturală a Consiliului Europei, scrie Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

Muzeul de Istorie a Farmaciei nu este deschis pentru vizitare individuală. Acesta poate fi vizitat exclusiv de grupuri de minimum 10 persoane, pe baza unei programări cu cel puțin 24 de ore înainte, la adresa: secretariat@brukenthalmuseum.ro.

Sibiul este oraşul cu cea mai bogată tradiţie din Transilvania în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţiilor sanitare, începând cu secolul al XIII-lea, notează Primăria Municipiului Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

În clădirea în care se află în prezent Muzeul de Istorie a Farmaciei a funcţionat una dintre cele mai vechi farmacii sibiene, a treia în ordine cronologică, înfiinţată în jurul anului 1600 şi denumită La Ursul Negru.

Colecţiile muzeului aduc mărturii valoroase pentru evoluţia medicamentaţiei şi a tehnicilor farmaceutice de-a lungul a mai mult de trei secole şi jumătate. Expoziţia este organizată pe tiparul unei farmacii clasice: oficina şi laboratorul, la care s-au adăugat holul truselor medicale şi un sector al homeopatiei. Gruparea exponatelor în cadrul sectoarelor tematice încearcă să ofere o imagine cât mai cuprinzătoare a funcţionării farmaciei şi a instrumentarului farmaceutic, în evoluţia lor istorică.