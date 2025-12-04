„Fire de lumină - Colind. Rădăcini. Poveste” - performance muzical-artistic la Casa Vintilă Brătianu

Casa Vintilă Brătianu, clădire de patrimoniu din centrul capitalei, găzduiește pe parcursul a șase seri, „Fire de lumină - Colind. Rădăcini. Poveste.”, un performance muzical-artistic creat împreună cu MA RA MU, dedicat colindului și datinilor străvechi, Crăciunului și vestirii Nașterii Domnului, în care spațiul și parcursul publicului prin casă devin parte din povestea spectacolului.

Evenimentele culturale desfășurate în Casa Vintilă Brătianu aduc comunitatea aproape de un monument istoric valoros în povestea țării noastre și de un grup de artiști, MA RA MU, dedicați păstrării și continuității tradițiilor, informează un comunicat al organizatorilor evenimentului.

„În decembrie, Casa Vintilă Brătianu împreună cu MA RA MU aduc publicului bucureștean un performance artistic-muzical care poartă publicul într-o călătorie introspectivă, din prezent spre trecut, de la rădăcini la lumină, prin simț și simbol, acolo unde muzica și tradiția străbunilor se împletesc în fire încărcate de însemnătate, iar frânturi de vis par aievea. Arhaicul prinde glas și se așază lângă prezent, dezvăluind taina și frumusețea datinilor ce ne întorc spre ceea ce contează cu adevărat. Colindul devine puntea dintre clipa de acum și memoria vechilor obiceiuri. „Fire de lumină” poartă publicul într-o călătorie spre rădăcini și sens împlinit.

Șase seri, șase reprezentații, în Casa Vintilă Brătianu, monument istoric și una dintre clădirile emblematice ale stilului național românesc. Aceasta a fost construită acum mai bine de un secol, în anul 1912, pe parcela numărul 25 din Parcelarea și Lotizarea Ioanid, sub semnătura arhitectului Petre Antonescu și ridicată pentru însuși Vintilă Brătianu, personalitate marcantă a secolului trecut. Casa, a cărei bibliotecă se păstrează intactă, este și locul în care s-a semnat, în secret, intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei”, precizează comunicatul.

Casa - parcurs al poveștii

Conform sursei citate, “Fire de lumină” este mai mult decât un concert în forma sa obișnuită. Întreaga casă este transformată într-un parcurs cu sens, iar camerele devin parte dintr-o poveste construită prin lumină, proiecții, instalații, intervenții performative și momente muzicale. Publicul este ghidat pe un drum simbolic de la întuneric spre lumină, pe parcursul căruia va descoperi elemente care leagă povestea, aceasta culminând cu un moment muzical amplu în salonul principal al casei.

„Casa Vintilă Brătianu a fost inaccesibilă publicului mai mult de 100 de ani. Evenimentele culturale și întâlnirile comunității Icoanei-Ioanid pe care le organizăm și găzduim sunt menite să aducă acest monument istoric în viața bucureștenilor, a românilor. Considerăm că rolul nostru este să redăm oamenilor un monument istoric valoros și să îl reactivăm ca spațiu cultural deschis, viu, atent la comunitatea culturală, creativă de astăzi. Valorile Casei se împletesc cu valorile grupului de artiști MA RA MU, iar românescul și arhaicul primesc cele mai alese veșminte în acest performance artistic-muzical, care ia publicul într-o călătorie încărcată de simboluri și tradiții, de la întuneric la lumină. Proiectul construit cu MA RA MU ne oferă șansa de a crea o experiență multidisciplinară prin care arta, patrimoniul și oamenii se întâlnesc firesc. Aș îndrăzni să-l numesc o experiență-cadou. Spectacolul respiră prin pereții unei case de patrimoniu, un spațiu care se lasă modelat cu grijă pentru a-l primi. Publicul e restrâns, iar asta în sine îi dă o frumusețe și o apropiere aparte”, declară, în comunicatul citat, Elena Kuji Buteică, producător și director cultural, Casa Vintilă Brătianu.

MA RA MU – colindul vechi adus în cheie contemporană

MA RA MU este un grup de nouă artiști, actori și muzicieni, al cărui proiect este menit să creeze un spațiu în care tradiționalul și arhaicul să își găsească loc în contemporan. Aceștia provin din zone creative diverse și au dezvoltat de-a lungul anilor un stil unic, în care elementele străvechi sunt țesute cu sensibilitate în estetica prezentului.

Proiectul a apărut din dorința de a păstra și transmite mai departe colindele aproape uitate, culese de la părinți, bunici și de la bătrânii satelor din Maramureș, revalorizându-le pentru generațiile de azi. Colindele MA RA MU devin firul de lumină care leagă simbolurile și armoniile Crăciunului, această sărbătoare creștină fără de egal.

“Am colindat prin vârste, am înțeles semnificațiile și esența vechilor tradiții, iar acum, am șters de praf cutiuțele în care am adunat cele mai frumoase colinde pe care le-am auzit la părinți și bătrâni pentru a le integra într-o formă nouă, potrivită fiecăruia dintre noi. Faptul că acest proiect prinde viață în Casa Vintilă Brătianu ne bucură enorm, pentru că poveștile noastre se întâlnesc firesc aici. Din această apropiere se naște un performance încărcat de sens, iar unicitatea lui este dată de multiplele sale straturi — de la spațiu, aranjare și parcurs, până la scenografie și atmosfera pe care o creăm”, relatează grupul MA RA MU.

Spectacolele au loc pe 11, 12, 13, 16, 19 și 20 decembrie, de la ora 19:00, la Casa Vintilă Brătianu, pe strada Aurel Vlaicu 19, în cartierul Grădina Icoanei. Participarea se face în baza unei contribuții minime recomandate de 350 lei, care va fi îndreptată spre comunitatea creativă din spatele proiectului.

