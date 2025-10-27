Muzeul Olteniei Craiova omagiază 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României (1875-1938), Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, organizează, în parteneriat cu Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale, Muzeul de Artă Craiova și Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu Plopșor”, organizează expoziția temporară „Regina Maria – 150 de ani de istorie”.

Evenimentul aduce un omagiu uneia dintre cele mai carismatice și influente figuri feminine din istoria României, care a marcat prin eleganță, inteligență și consecvență momente cruciale din devenirea națională. Expoziția oferă publicului prilejul de a redescoperi personalitatea complexă a Reginei Maria – soție, mamă, soră de caritate și regină, informează un comunicat Muzeului Olteniei Craiova.

În spațiile expoziționale ale Secției de Istorie-Arheologie sunt reunite fotografii și cărți poștale de epocă, unele purtând semnătura olografă a Reginei, care surprind atât momente oficiale, cât și scene din viața de familie. Printre exponate se regăsesc numeroase imagini ale Reginei împreună cu soțul său, Regele Ferdinand I, și cei șase copii ai lor, care ilustrează dimensiunea profund umană și tandră a celei care a fost numită „mama României Mari”.

Momentul încoronării de la Alba Iulia, din anul 1922, este surprins prin fotografii și medalii, iar Serbările Încoronării de la București sunt marcate în expoziție printr-un bilet de acces la acest solemn moment.

Publicul va putea admira, de asemenea, portrete ale Reginei realizate în diverse tehnici artistice, o tapiserie de excepție și un bust din bronz semnat de Milița Petrașcu, una dintre cele mai valoroase creații dedicate Reginei Maria, remarcabilă prin expresivitate și rafinament.

Expoziția include sigiliul Casei Majestății Sale Regina Maria, precum și corespondență cu prințul Barbu Știrbei și fostul prim ministru I. G. Duca, dar și un fotoreportaj de la funeraliile Reginei din anul 1938, care surprinde atmosfera de reculegere și emoția profundă trăită de poporul român la despărțirea de suverana sa iubită.

Prin acest demers expozițional, Muzeul Olteniei Craiova, împreună cu partenerii săi instituționali, dorește să readucă în conștiința publicului imaginea luminoasă a Reginei Maria – femeia care, prin devotament, cultură și spirit vizionar, a contribuit decisiv la consolidarea prestigiului României în lume.

Expoziția „Regina Maria – 150 de ani de istorie” va fi vernisată în data de 29 octombrie 2025, ora 11, la Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, str. Madona Dudu nr. 14 și va fi deschisă publicului până la 30 martie 2026, precizează sursa citată.

