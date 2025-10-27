Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Muzeul Olteniei Craiova omagiază 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României

Muzeul Olteniei Craiova omagiază 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 27 octombrie 2025

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României (1875-1938), Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, organizează, în parteneriat cu Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale, Muzeul de Artă Craiova și Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu Plopșor”, organizează expoziția temporară „Regina Maria – 150 de ani de istorie”.

Evenimentul aduce un omagiu uneia dintre cele mai carismatice și influente figuri feminine din istoria României, care a marcat prin eleganță, inteligență și consecvență momente cruciale din devenirea națională. Expoziția oferă publicului prilejul de a redescoperi personalitatea complexă a Reginei Maria – soție, mamă, soră de caritate și regină, informează un comunicat Muzeului Olteniei Craiova.

În spațiile expoziționale ale Secției de Istorie-Arheologie sunt reunite fotografii și cărți poștale de epocă, unele purtând semnătura olografă a Reginei, care surprind atât momente oficiale, cât și scene din viața de familie. Printre exponate se regăsesc numeroase imagini ale Reginei împreună cu soțul său, Regele Ferdinand I, și cei șase copii ai lor, care ilustrează dimensiunea profund umană și tandră a celei care a fost numită „mama României Mari”.

Momentul încoronării de la Alba Iulia, din anul 1922, este surprins prin fotografii și medalii, iar Serbările Încoronării de la București sunt marcate în expoziție printr-un bilet de acces la acest solemn moment.

Publicul va putea admira, de asemenea, portrete ale Reginei realizate în diverse tehnici artistice, o tapiserie de excepție și un bust din bronz semnat de Milița Petrașcu, una dintre cele mai valoroase creații dedicate Reginei Maria, remarcabilă prin expresivitate și rafinament.

Expoziția include sigiliul Casei Majestății Sale Regina Maria, precum și corespondență cu prințul Barbu Știrbei și fostul prim ministru I. G. Duca, dar și un fotoreportaj de la funeraliile Reginei din anul 1938, care surprinde atmosfera de reculegere și emoția profundă trăită de poporul român la despărțirea de suverana sa iubită.

Prin acest demers expozițional, Muzeul Olteniei Craiova, împreună cu partenerii săi instituționali, dorește să readucă în conștiința publicului imaginea luminoasă a Reginei Maria – femeia care, prin devotament, cultură și spirit vizionar, a contribuit decisiv la consolidarea prestigiului României în lume.

Expoziția „Regina Maria – 150 de ani de istorie” va fi vernisată în data de 29 octombrie 2025, ora 11, la Secția de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, str. Madona Dudu nr. 14 și va fi deschisă publicului până la 30 martie 2026, precizează sursa citată.

Mai multe pentru tine...
Regina Maria în ultimii ani ai vieții jpeg
Regina Maria în ultimii ani ai vieții
Prințul Albert (Bertie) de York, cu soția sa Elisabeth Bowes-Lyon și fiicele lor, Elisabeth și Margaret (© Arhivele Naționale ale României)
Viitoarea regină Elisabeta a II-a, văzută de regina Maria a României: „Un copil perfect”
1938. Regina Maria pe catafalc (© Arhivele Naționale ale României, SANIC, Colecţia Documente Fotografice, FI 05370-2)
Ultimele zile din viața Reginei Maria: Internată la Dresda, a cerut cu insistență să se întoarcă acasă
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
📁 Carte
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
Regina Maria (foto: HISTORY Channel)
📁 Recomandări de film
Pe 29 octombrie, HISTORY Channel difuzează documentarul „Maria, inima României”
Nicolae Ceauşescu vorbind la adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 87/1966)
📁 Comunismul in România
Influența Securității ceaușiste în istoria României după 1989
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
Dialog epistolar Regina Maria Regele Carol jpg
📁 Carte
Concurs: Câștiga una dintre cele 3 cărți: „Dialog epistolar: Regina Maria, Regele Carol al II-lea”
Un pian Bösendorfer pentru public, la Muzeul Național de Artă al României
📁 Muzeele României
Un pian Bösendorfer pentru public, la Muzeul Național de Artă al României
Nicolae Ceauşescu în vizită la Fabrica de confecţii Bucureşti (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 59/1970)
📁 Comunismul in România
Epoca de Aur: Industria grea a lui Ceaușescu și falimentul României din 1981
Grinch Crăciunul în pericol jpeg
📁 Recomandări de film
Grinch. Crăciunul în pericol