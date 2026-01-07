Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Povestea aurului”, traseu tematic pentru copii la Palatul Suțu

„Povestea aurului”, traseu tematic pentru copii la Palatul Suțu

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 7 ianuarie 2026

Muzeul Municipiului București invită copiii într-o aventură specială printre obiecte vechi de mii de ani, povești despre aur, scoici, amulete și călătorii misterioase dincolo de lumea noastră.

„Povestea aurului și alte câteva povești mai puțin strălucitoare, dar la fel de uimitoare” este un traseu tematic creat special pentru copii (7+), care îi ajută să exploreze expoziția „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna” într-un mod prietenos și plin de imaginație, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Conform sursei citate, cei mici mici vor descoperi că nu doar aurul strălucește, ci și poveștile ascunse în spatele lui. Cu 6.000 de ani în urmă, aurul nu era doar frumos, ci și plin de semnificații, iar oamenii credeau că moartea este începutul unei noi călătorii.

Copiii vor avea ocazia să afle cine purta aur și de ce, ce obiecte erau puse în morminte pentru lumea de dincolo, ce este un cenotaf, ce puteri avea un talisman și cum o scoică venită din mări îndepărtate putea fi la fel de prețioasă ca metalul strălucitor.

Cu explicații pe înțelesul lor, jocuri de observație și mici provocări, copiii află despre ritualuri funerare, credințe vechi, meșteșugari pricepuți, schimburi între comunități și despre felul în care oamenii din trecut dădeau sens vieții, morții și memoriei.

Traseul poate fi parcurs în aproximativ 40 de minute, sub îndrumarea unui adult. Acesta este gratuit și poate fi descărcat înainte de vizită sau ridicat de la standul de bilete de la Palatul Suțu trimițând o solicitare pe adresa educatie@muzeulmunicipiului.ro cu minim trei zile lucrătoare înainte.

Descarcă direct de pe site-ul Muzeului Municipiului București, accesând acest link (PDF)!

Biletul la control? Politici de tineret în România socialistă, de Emanuel Copilaș
📁 Carte
Recenzie: Biletul la control? Politici de tineret în România socialistă
carte jpg
📁 Carte
Un „western” dobrogean la porțile Orientului
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Ziua Europeană a Prietenilor Muzeelor la Muzeul Theodor Pallady
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Europeană a Prietenilor Muzeelor la Muzeul Theodor Pallady
Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian, închise în perioada 20-23 noiembrie 2025
📁 Muzeele României
Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian, închise în perioada 20-23 noiembrie 2025