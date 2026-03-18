De văzut în martie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Drumul spre America

LA CINEMA

Printre ruinele unui Napoli sărăcit, imediat după război, doi copii, Carmine și Celestina, încearcă să supraviețuiască sprijinindu-se unul pe celălalt. Într-o noapte, se îmbarcă în secret pe un vas cu destinația New York pentru a o găsi pe sora Celestinei, emigrată în America în urmă cu niște ani. Ajung într-o metropolă necunoscută, pe care, după mai multe peripeții, vor învăța să o considere acasă.

Filmul Napoli – New York este regizat de Gabriele Salvatores și se bazează pe scenariul scris de Federico Fellini și Tullio Pinelli în anii ’40, inspirat de o poveste adevărată. Din distribuție: Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro și Antonio Guerra.

„Îngerul morții”

După cel de Al Doilea Război Mondial, Josef Mengele, medicul nazist de la Auschwitz, fuge în America de Sud pentru a începe o viață nouă, ascunzându-se de justiție.

Prin ochii fiului său, care îl regăsește după ani, Mengele este obligat să se confrunte cu un trecut pe care nu-l mai poate evita. De la Buenos Aires până în Paraguay și Brazilia, „Îngerul morții” își orchestrează dispariția, pas cu pas, pentru a scăpa de orice formă de judecată.

În Dispariția lui Josef Mengele joacă August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth.

Povestea unui secol

LA CINEMA

O fermă izolată din Germania adăpostește secrete vechi de patru generații. Patru femei, despărțite de decenii, dar unite de traume, descoperă adevărul din spatele vechilor ziduri alei casei.

Regizat de Mascha Schilinski, filmul Singure sub soare a avut multiple nominalizări la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, ediția 2025, și a câștigat Premiul juriului. Producția a fost remarcată pentru stilul care „dezorientează și învăluie”, utilizând lumina și sunetele din natură.

Cea mai bună șahistă

ONLINE | PE NETFLIX

Regina șahului, un documentar Netflix regizat de Rory Kennedy, prezintă viața lui Judit Polgár, născută în 1976 la Budapesta, considerată cea mai mare jucătoare de șah din toate timpurile. În 2014 s-a retras din competiții, iar în 2015 a devenit antrenorul naționalei de șah a Ungariei.

Producția arată parcursul lui Judit de la statutul de copil-minune până la intrarea în Top 10 mondial și învingerea lui Garry Kasparov.

Istorie mortală

History Channel | vinerea, la ora 22:00

Istoria mortală cu Ving Rhames spune poveștile unor locuri, oameni și evenimente uluitoare care au ucis în moduri spectaculoase. Fiecare episod de o oră dezvăluie adevărurile stranii din spatele unora dintre cei mai prolifici „ucigași” ai lumii: de la criminali, tirani și dezastre naturale până la arme letale, bătălii sau chiar insule.

Prin interviuri cu experți, imagini de arhivă, grafice explicative și imagini generate cu AI, emisiunea oferă context istoric, analiză și perspective asupra modului în care s-au petrecut, dar și asupra felului în care s-ar putea întâmpla din nou.

Misterele lumii

History Channel | duminica, la ora 22:00

Mistere dezgropate cu Danny Trejo explorează poveștile fascinante din jurul vestigiilor îngropate și al civilizațiilor pierdute.

De la explozibili periculoși și blesteme mortale, care pun oamenii obișnuiți în pericol, până la comori descoperite în cele mai neașteptate moduri, fiecare episod sapă în poveștile oamenilor, locurilor și în semnificația istorică a acestor descoperiri.

Criminalitatea în lumea antică

Viasat History | vinerea, la ora 22:00

Documentarul Justiție antică propune o călătorie captivantă, explorând cazuri de crimă și pedepse primite de criminali în lumea antică. Fiecare episod readuce la viață povești fascinante care fie au schimbat cursul istoriei, fie ne oferă detalii uimitoare despre viața de zi cu zi a strămoșilor noștri.

Cum se derula un proces de crimă în urmă cu 4 000 de ani? Ce soartă îi aștepta pe cei care îndrăzneau să jefuiască mormântul unui faraon? Seria de zece episoade prezintă și cazuri celebre, cum ar fi procesul lui Socrate sau asasinarea lui Iulius Cezar.

Al Treilea Reich

Viasat History | lunea, la ora 23:10

Au trăit departe de ochii „supușilor" lor, păziți nonstop de gărzi. Multă vreme au existat doar zvonuri despre viețile private ale liderilor naziști și de-abia după căderea celui de Al Treilea Reich au ieșit la lumină mai multe detalii: imagini filmate și fotografii care surprind viața de zi cu zi a lui Adolf Hitler alături de Eva Braun sau Hermann Göring.

Seria Al Treilea Reich: Povești personale ne aduce în culisele statului nazist, trecând în revistă istoria celor care au făcut parte din „suita" liderilor naziști și au jucat un rol important în structurile de putere.

