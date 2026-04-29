Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 29 aprilie 2026

Biblioteca Academiei Române a vernisat miercuri, 29 aprilie 2026, în sala „Theodor Pallady”, expoziția „Foi volante care au făcut istorie”.

Conform unui comunicat al Bibliotecii Academiei Române, expoziția prezintă documente care înfățișează momente și idei care au pregătit formarea statului român modern: Revoluția din 1821, Revoluția de la 1848, Divanurile ad-hoc din 1857, Adunările Elective din 1858, alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor în ambele principate, la 24 ianuarie 1859, care a marcat împlinirea Unirii și reformele sale: secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, legea instrucțiunii publice, modernizarea administrației, toate acestea punând bazele statului român modern între 1864 și 1866.

Prin documente, imagini și mărturii, expoziția ilustrează drumul parcurs de români către unitate, independență și modernitate, evidențiind rolul ideilor, al culturii și al acțiunii politice în formarea României moderne, precizează Biblioteca Academiei Române.

