„Când monografiștii au trecut Prutul”, un nou bilanț pluridisciplinar asupra cercetărilor Școlii gustiene la Cornova (1931)

Joi, 4 iunie 2026, începând cu ora 10:30, în Sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român, va avea loc workshopul „Când monografiștii au trecut Prutul. Cornova 1931 – un altfel de bilanț”, organizat de grupul independent de cercetare Cooperativa Gusti.

Evenimentul reunește șaisprezece cercetători consacrați în domenii diverse (sociologie, istorie, antropologie, etnologie, științe politice, jurnalism și științele comunicării), care privesc prin lentila propriilor specializări producția științifică a campaniei monografice de la Cornova, reinterogând-o critic, informează un comunicat al Muzeului Național al Țăranului Român.

Derulată în urmă cu 95 de ani, într-o perioadă de criză economică profundă, descinderea în localitatea basarabeană a rămas în memoria monografiștilor drept cea mai insolită și exotică dintre experiențele de teren derulate sub umbrela Școlii sociologice de la București. Integrată recent între granițele României, dar păstrând la numeroase nivele amprenta celor peste o sută de ani de administrație țaristă, Cornova anului 1931 a fost, pentru gustieni, spațiul cristalizării unor construcții teoretico-metodologice, dar și al configurării unor noi teme de cercetare: Henri H. Stahl și-a formulat, aici, tehnica de „arheologie socială”, Anton Golopenția a studiat procesul urbanizării, Ștefania Cristescu a abordat tema descântecelor și practicilor magice, Xenia Costa-Foru a documentat familia cornoveană pentru teza sa de doctorat, Ernest Bernea s-a aplecat asupra subiectului calendarului, Traian Herseni s-a ocupat de problema stratificării sociale, iar Mircea Vulcănescu, de gospodăria țărănească.

Alături de prof. emerit Zoltán Rostás, care a inițiat acest workshop, vor reflecta asupra importanței campaniei monografice de la Cornova în istoria cercetărilor sociale din România: Ionuț Butoi, Marian Coman, Marin Constantin, Dana Costin, Ioana Fruntelată, Aurelian Giugăl, Sanda Golopenția, Otilia Hedeșan, Sorin Mitulescu, Irina Nastasă-Matei, Dumitru Sandu, Vasile Șoimaru, Cosmina Timoce-Mocanu, Florentina Țone și Theodora-Eliza Văcărescu. Programul evenimentului poate fi consultat în secțiunea de noutăți a platformei Cooperativa Gusti.

Toți cei interesați de multiplele fațete ale fenomenului sociologic gustian sunt invitați să ia parte la acest nou moment de bilanț pluridisciplinar, care va avea loc joi, 4 iunie 2026, de la ora 10:30, în Sala Media a Muzeului Național al Țăranului Român (Str. Monetăriei, nr. 3, Sector 1, București).

