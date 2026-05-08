Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Portret de fetiță, statuie din marmură, Callatis, finalul sec. al II-lea d. Chr. (© Tony Tudor / Muzeul Național al Banatului)

Copilăria din Antichitate – o parte esențială a societății greco-romane

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Muzeul Național al Banatului
🗓️ 8 mai 2026

Copilăria din Antichitate avea propriile ritualuri, propriile jocuri și propriile obiecte care însoțeau primii ani ai vieții. Între mici figurine din teracotă, zornăitori, medalioane purtate ca semne de protecție și vase delicate de sticlă folosite pentru hrănirea copiilor, lumea celor mici se contura deja ca parte esențială a societății greco-romane.

Copilăria din Antichitate avea propriile ritualuri, propriile jocuri și propriile obiecte care însoțeau primii ani ai vieții. Între mici figurine din teracotă, zornăitori, medalioane purtate ca semne de protecție și vase delicate de sticlă folosite pentru hrănirea copiilor, lumea celor mici se contura deja ca parte esențială a societății greco-romane.

În expoziția „Oglinda frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”, deschisă la Muzeul Național al Banatului, una dintre primele secțiuni este dedicată copilăriei și universului domestic al femeii din Antichitate. Cele 158 de artefacte reunite în expoziție, provenite din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, ale Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași și ale Muzeului Național al Banatului, recompun etapele vieții feminine, de la copilă până la ipostaza sacră și divină a zeițelor.

Textele curatoriale ale expoziției surprind o lume în care copilăria era privită ca pregătire pentru integrarea în viața comunității. Fetele și băieții primeau mici amulete, jucării și obiecte personale, iar jocul devenea o formă de învățare a vieții cotidiene. Multe dintre jucăriile descoperite în necropolele de la Tomis, Callatis sau Histria păstrează forme familiare și astăzi: păsări, căluți, pisici, câini sau mici păpuși modelate din teracotă. Alături de acestea pot fi văzute vase de sticlă de tip guttus, folosite pentru hrănirea copiilor, dar și impresionantul portret de fetiță din marmură descoperit la Callatis, o piesă care păstrează, peste secole, delicatețea unei prezențe aproape vii.

Expoziția urmărește apoi drumul femeii în societatea antică, între frumusețe, ritual, maternitate, viață domestică și reprezentările divine dedicate unor zeități precum Venus, Isis, Hecate sau Cybele.

Expoziția „Oglinda Frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”, la Muzeul Național al Banatului

Expoziția „Oglinda frumuseții. De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate” poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10:00–18:00, în mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia, Timișoara.

Foto sus: Portret de fetiță, statuie din marmură, Callatis, finalul sec. al II-lea d. Chr. (© Tony Tudor / Muzeul Național al Banatului)

Mai multe pentru tine...
Mozaic roman descoperit în Sicilia care arată femei practicând diferite sporturi (© Berthold Werner / Wikimedia Commons)
Cum a devenit sportul atât de popular? Istoria antică a unei obsesii moderne
Inventarul obiectelor metalice din mormântul numărul 16 de la Bisenzio: 1. fibulă; 2. inel; 3. lighean; 4. vas cu toartă; 5. scut (© Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia / Bisenzio Project, A. Babbi, B. Babbi)
Argint importat din sudul Spaniei, descoperit într-un mormânt etrusc vechi de 2.750 de ani
Oaspeți la un banchet. Frescă romană descoperită la Pompeii (Flickr / Tyler Bell)
Cum să trăiești o viață lungă și sănătoasă, potrivit autorilor antici
Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, expus la MNIR
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Coiful unei căpetenii militare celtice, descoperit la Ciumești, expus la MNIR
Foto: Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea lânii care a construit orașe
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României
📁 Muzeele României
Două tururi ghidate gratuite, în luna martie, la Muzeul Național de Istorie a României
WhatsApp Image 2026 04 24 at 10 50 29 jpeg
📁 Carte
Imperiile din spatele poveștilor: adevărata lume a celor 1001 de nopți, între Persia lui Cirus și splendorile arabe ale Alhambrei
Afis Catalog Foi volante 2026 nou 724x1024 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Foi volante care au făcut istorie”, la Biblioteca Academiei Române
Expoziția „Brâncuși, drumul către universalitate”, deschisă la ICR Stockholm
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „Brâncuși, drumul către universalitate”, deschisă la ICR Stockholm